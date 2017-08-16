наверх
16.08.201722:52
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Культура

    Эмма Стоун стала самой высокооплачиваемой актрисой 2017 года

    (обновлено: )169
    Второе место в рейтинге заняла звезда телесериала "Друзья" Дженнифер Энистон. За последний год ее доход составил 25,5 миллиона долларов. Третье место у Дженнифер Лоуренс.
    Американская актриса Эмма Стоун
    RIA News Екатерина Чеснокова | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 16 авг — РИА Новости Украина. Американская актриса, получившая премию "Оскар" за роль в фильме "Ла-ла ленд", стала самой высокооплачиваемой актрисой в мире в 2017 году по версии американского журнала Forbes, заработав за 12-месячный учетный период 26 миллионов долларов.

    Победители и проигравшие на афтепати Оскара-2017. Видео
    Канал The Telegraph на Youtube
    Победители и проигравшие на афтепати "Оскара-2017"

    Второе место в рейтинге издания заняла американская актриса, звезда телесериала "Друзья" Дженнифер Энистон. По данным Forbes, за последний год ее доход составил 25,5 миллиона долларов, столько она получила в том числе за съемки в военной драме "Желтые птицы". На третью позицию рейтинга журнала попала Дженнифер Лоуренс, сыгравшая главную героиню в "Голодных играх", за уходящий год, по данным издания, она заработала 24 миллиона долларов.

    В пятерку самых высокооплачиваемых актрис в мире по версии Forbes также попали известная комедийная актриса Мелисса Маккарти (18 миллионов долларов дохода) и голливудская актриса Мила Кунис (15,5 миллиона долларов).

    Напомним, в феврале Эмма Стоун завоевала награду киноакадемии США "Оскар" в категории "Лучшая женская роль".

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве
    Ядерные угрозы КНДР. Украина в эпицентре скандала
    В Киеве произошел вооруженный конфликт с участием нардепа
    Стрельба в Киеве. Разборки с участием нардепа
    Выдворение из Украины вора в законе, 12 августа 2017
    Криминал шагает по стране: взрывы и нападения
    Больница в Украине. Архивное фото
    Смертельно опасная еда. Кто ответит?