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    Актриса Ада Роговцева отмечает 80-летний юбилей

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    Президент Украины Петр Порошенко поздравил Аду Роговцеву с юбилеем и поблагодарил ее за творчество. "За все, что Вы делали и делаете во имя Украины! Долгих и счастливых лет жизни", - написал Порошенко.
    Ада Роговцева. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 16 июл — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко поздравил актрису Аду Роговцеву с 80-летним юбилеем и поблагодарил ее за творчество.

    Ада Роговцева в роли Эстер в спектакле по пьесе Жана Кокто Священные чудовища
    RIA News Галина Кмит | Перейти в фотобанк
    Роговцевой - 78 лет. Кадры из жизни и кино

    Об этом президент написал на своей странице в Facebook.

    "Только что поздравил Аду Роговцеву с юбилеем. Благодарю Вас, Ада Николаевна, за Ваше творчество: искреннее, вдохновляющее, глубокое. За все, что Вы делали и делаете во имя Украины! Долгих и счастливых лет жизни", — написал Порошенко.

    Ада Роговцева родилась 16 июля 1937 года. Народная артистка УССР (1967), народная артистка СССР (1978), Герой Украины (2007).

    Ранее сообщалось, что российская актриса театра и кино Светлана Немоляева отметила 80-летие.

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