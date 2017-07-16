Актриса Ада Роговцева отмечает 80-летний юбилей

КИЕВ, 16 июл — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко поздравил актрису Аду Роговцеву с 80-летним юбилеем и поблагодарил ее за творчество.

Об этом президент написал на своей странице в Facebook.

"Только что поздравил Аду Роговцеву с юбилеем. Благодарю Вас, Ада Николаевна, за Ваше творчество: искреннее, вдохновляющее, глубокое. За все, что Вы делали и делаете во имя Украины! Долгих и счастливых лет жизни", — написал Порошенко.

Ада Роговцева родилась 16 июля 1937 года. Народная артистка УССР (1967), народная артистка СССР (1978), Герой Украины (2007).

Ранее сообщалось, что российская актриса театра и кино Светлана Немоляева отметила 80-летие.