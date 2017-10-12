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    Культура

    Знаменитая грузинская актриса Лика Кавжарадзе скончалась в Тбилиси

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    Знаменитую актрису нашли мертвой в своей квартире в центре Тбилиси. Близкие Лики Кавжарадзе исключают версию самоубийства и считают, что причиной смерти мог быть сердечный приступ.
    Актриса Лика Кавжарадзе
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    КИЕВ, 12 окт — РИА Новости Украина. Министерство внутренних дел Грузии ведет расследование в связи со смертью известной грузинской актрисы Лики Кавжарадзе по статье о доведении до самоубийства, сообщает пресс-служба ведомства.

    фото из открытых источников
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    Накануне вечером грузинские СМИ сообщили, что 58-летнюю актрису нашли мертвой в своей квартире в центре Тбилиси. Близкие актрисы исключают версию самоубийства и считают, что причиной смерти мог быть сердечный приступ. При этом сама Кавжарадзе на прошлой неделе приняла участие в телепередаче, где рассказала о запланированной выставке своих картин и о планах на будущее в сфере кинематографии.

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    "Расследование ведется по статье 115 Уголовного кодекса Грузии (Доведение до самоубийства)", — сообщили в пресс-службе журналистам.

    МВД не сообщает о подробностях обстоятельства смерти актрисы.

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    Лика Кавжарадзе. Кадр из кинофильма "Древо желаний"

    "Выражаю огромное сожаление в связи со смертью грузинской кинозвезды Лики Кавжарадзе. Я верю, что в сердцах народа она всегда останется символом красоты, который время не портит. Выражаю соболезнования ее семье и всей Грузии", — сказано в заявлении премьер-министра Георгия Квирикашвили, которое приводит его пресс-служба.

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    Грузинская актриса Лика Кавжарадзе

    Славу Лике Кавжарадзе принес фильм "Древо желаний", экранизация одноименной повести известного грузинского писателя Георгия Леонидзе режиссера Тенгиза Абуладзе. В этом фильме Кавжарадзе исполнила роль Мариты. Актриса выделялась особой внешностью и считалась в Грузии эталоном красоты.

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