Знаменитая грузинская актриса Лика Кавжарадзе скончалась в Тбилиси

КИЕВ, 12 окт — РИА Новости Украина. Министерство внутренних дел Грузии ведет расследование в связи со смертью известной грузинской актрисы Лики Кавжарадзе по статье о доведении до самоубийства, сообщает пресс-служба ведомства.

Накануне вечером грузинские СМИ сообщили, что 58-летнюю актрису нашли мертвой в своей квартире в центре Тбилиси. Близкие актрисы исключают версию самоубийства и считают, что причиной смерти мог быть сердечный приступ. При этом сама Кавжарадзе на прошлой неделе приняла участие в телепередаче, где рассказала о запланированной выставке своих картин и о планах на будущее в сфере кинематографии.

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"Расследование ведется по статье 115 Уголовного кодекса Грузии (Доведение до самоубийства)", — сообщили в пресс-службе журналистам.

МВД не сообщает о подробностях обстоятельства смерти актрисы.

"Выражаю огромное сожаление в связи со смертью грузинской кинозвезды Лики Кавжарадзе. Я верю, что в сердцах народа она всегда останется символом красоты, который время не портит. Выражаю соболезнования ее семье и всей Грузии", — сказано в заявлении премьер-министра Георгия Квирикашвили, которое приводит его пресс-служба.

Славу Лике Кавжарадзе принес фильм "Древо желаний", экранизация одноименной повести известного грузинского писателя Георгия Леонидзе режиссера Тенгиза Абуладзе. В этом фильме Кавжарадзе исполнила роль Мариты. Актриса выделялась особой внешностью и считалась в Грузии эталоном красоты.