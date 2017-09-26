Парламент Грузии принял новую конституцию

КИЕВ, 26 сен – РИА Новости Украина, Мэги Кикалейшвили. Парламент Грузии большинством голосов на внеочередном заседании во вторник принял в третьем, окончательном чтении поправки в конституцию страны, предусматривающие переход к парламентской форме правления.

Поправки утверждены 117 голосами "за" и двумя голосами "против". Обновленный вариант конституции войдет в силу после президентских выборов 2018 года. Тогда же страна перейдет от смешанной формы правления к парламентской.

"Благодарю членов парламента за поддержку этого исторического документа. Мы приняли сегодня действительно историческое решение, которое станет основанием для создания такой государственной системы, которая обеспечит долгосрочное демократическое развитие страны", — заявил спикер парламента Ираклий Кобахидзе после завершения голосования. Процесс голосования транслировали грузинские телекомпании.

Парламент Грузии ранее принял пакет поправок в двух чтениях. Пакет поправок был разработан специально созданной Государственной конституционной комиссией. Они предполагают переход страны к парламентской форме правления.

Новый вариант конституции не поддерживают президент Георгий Маргвелашвили, оппозиция и ряд НПО, которые в результате переговоров определили свою версию поправок и предложили ее властям, однако в правящей команде пообещали внести поправки в новый вариант конституции позднее.

В парламенте Грузии 150 депутатских мест, из которых конституционное большинство занимает партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия". Оппозиционные "Единое национальное движение" и "Европейская Грузия — движение за свободу" покинули зал заседания и отказались принимать участие в процессе голосования, а депутаты от "Альянса патриотов Грузии" голосовали против поправок.

Одно из важных изменений в обновленной конституции, которое стало главным предметом дискуссии между властями и оппозицией, это переход со смешанной избирательной системы (пропорциональной и мажоритарной) на пропорциональную. Голосование будет проходить по партийным спискам, это изменение коснется парламентских выборов 2024 года. Проходной барьер в парламент для партий с 2020 года будет не 5%, а 3%. Грузинская оппозиция считает, что правящая "Грузинская мечта" приняла поправки о новой системе выборов, "чтобы продлить срок своего правления".

Еще одной критикуемой поправкой в обновленной конституции стало правило избрания президента. Если раньше президент избирался путем прямых выборов, то теперь его будут избирать 300 назначенных делегатов. Именно вопрос избрания президента стал причиной противостояния между действующим главой государства Георгием Маргвелашвили и представителями правящей команды. Маргвелашвили считает, что после принятия поправок у президента не будет даже тех малых прав, которые у него были после 2013 года, когда полностью вступила в силу обновленная конституция, принятая при экс-президенте Михаиле Саакашвили.

Прежние власти тогда сократили полномочия президента и распределили их между правительством и парламентом Грузии. При этом в 2018 году президент будет избран путем прямых выборов сроком на шесть лет. Новая редакция конституции также упраздняет действующий под руководством президента Совет безопасности Грузии. Вместо него и только в случае боевых действий будет созываться Совет национальной обороны, которым также будет руководить президент.

Власти не раз заявляли, что состоялись беспрецедентного масштаба общественные рассмотрения поправок в конституцию, где у каждого гражданина была возможность зафиксировать свою позицию. После этого разработанный проект поправок был отправлен на рассмотрение Венецианской комиссии, которая "оценила поправки как шаг к демократическому развитию Грузии".

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Премьер Грузии Георгий Квирикашвили ранее пояснил, что "согласно поправкам, будет сбалансирована и четко распределена ответственность между ветвями власти, парламент приобретает естественную роль и весомость, упрощаются процедуры выражения недоверия правительству, правительство становится более эффективным, еще больше уточняются функции президента как нейтрального арбитра, растет качество защиты человека, фиксируется внешнеполитический курс страны".

По словам главы правительства, поправки регулируют следующие вопросы: продажа земли будет запрещена для лиц, не являющихся гражданами Грузии, растет социальная ответственность государства, возрастает качество защиты трудового права, утверждаются гарантии независимости судебной системы. Кроме того, в документе прописано определение брака, в частности то, что это не союз двух людей, а союз мужчины и женщины.