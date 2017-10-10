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    Россия

    В Москве скончался целитель Аллан Чумак

    (обновлено: )35

    КИЕВ, 10 отк — РИА Новости Украина. Известный целитель и экстрасенс Аллан Чумак скончался в Москве на 83-ем году жизни. Об этом на своей странице в Facebook сообщил журналист Дмитрий Гордон.

    "Несколько часов назад в Москве на 83-м году жизни скончался Аллан Владимирович Чумак — выдающийся целитель, писатель, философ и просто замечательный человек. Мы дружили 27 лет. Мне будет очень его не хватать. Светлая память!" — написал Гордон.

    Facebook Дмитрия Гордона
    Комментарий Дмитрия Гордона

    Аллан Чумак пришел в целительство из журналистики. В 1970–1980-х годах он, будучи журналистом, расследовал различные случаи  целительства и в результате, как он утверждал, почувствовал в себе аналогичный дар. В конце 1980-х – начале 1990-х Чумак с помощью телевидения массово "заряжал" различные неодушевленные предметы и проводил лечение людей.

    После запрета Минздрава РФ Чумак исчез с ТВ, однако продолжил проводить сеансы с людьми. К 2009 году написал три книги.

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