Во время матча Украина - Хорватия на стадионе скончался болельщик - СМИ

КИЕВ, 10 окт — РИА Новости Украина. Во время матча отборочного этапа на чемпионат мира по футболу 2018 года между сборными Украины и Хорватии, который прошел накануне вечером на НСК "Олимпийский" в Киеве, умер один из болельщиков, сообщает Еспресо.TV.

По данным СМИ, умершему мужчине было около 40 лет. Причины смерти выясняются.

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Напомним, сборная Украина проиграла Хорватии и утратила шансы на выход в финальную часть чемпионата мира по футболу, который в 2018 году пройдет в России. Поединок, состоявшийся на НСК "Олимпийский" в Киеве в понедельник вечером, завершился со счетом 0:2 в пользу гостей.

Украина завершает отборочный этап на ЧМ-2018 с 17 очками. Второе место в группе І занимают хорваты, имея в своем активе 20 очков, а лидирует в группе команда Исландии, набравшая 22 очка.