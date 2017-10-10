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    Во время матча Украина - Хорватия на стадионе скончался болельщик - СМИ

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    КИЕВ, 10 окт — РИА Новости Украина. Во время матча отборочного этапа на чемпионат мира по футболу 2018 года между сборными Украины и Хорватии, который прошел накануне вечером на НСК "Олимпийский" в Киеве, умер один из болельщиков, сообщает Еспресо.TV.

    Открытая тренировка Национальной сборной Украины по футболу
    Федерация футбола Украины
    ЧМ-2018. Украина - Хорватия: "матч века" или "развод" по-крупному?

    По данным СМИ, умершему мужчине было около 40 лет. Причины смерти выясняются.

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    Напомним, сборная Украина проиграла Хорватии и утратила шансы на выход в финальную часть чемпионата мира по футболу, который в 2018 году пройдет в России. Поединок, состоявшийся на НСК "Олимпийский" в Киеве в понедельник вечером, завершился со счетом 0:2 в пользу гостей. 

    Украина завершает отборочный этап на ЧМ-2018 с 17 очками. Второе место в группе І занимают хорваты, имея в своем активе 20 очков, а лидирует в группе команда Исландии, набравшая 22 очка. 

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