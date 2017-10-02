Рок-певец Том Петти скончался в возрасте 66 лет

КИЕВА, 2 окт — РИА Новости Украина. Фронтмен американской рок-группы Tom Petty and the Heartbreakers Том Петти скончался в возрасте 66 лет, передает телеканал CBS.

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По данным издания TMZ, ранее у певца произошла полная остановка сердца. Его нашли лежащим без сознания в его доме в Малибу в воскресенье ночью и доставили в больницу, где его подключили к системе жизнеобеспечения.

Американский рок-музыкант, гитарист и композитор Том Петти и его группа the Heartbreakers стали известны в США в 1970-х годах.

Напомним, 28 сентября скончался основатель журнала Playboy Хью Хефнер. Ему был 91 год.