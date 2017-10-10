Главный мистификатор СССР. Кадры из жизни Аллана Чумака

Известный целитель и экстрасенс Аллан Чумак скончался в Москве на 83-м году жизни. Об этом на своей странице в Facebook сообщил журналист Дмитрий Гордон.

"Несколько часов назад в Москве на 83-м году жизни скончался Аллан Владимирович Чумак — выдающийся целитель, писатель, философ и просто замечательный человек. Мы дружили 27 лет. Мне будет очень его не хватать. Светлая память!" — написал Гордон.

Аллан Чумак пришел в целительство из журналистики. В 1970–1980-х годах он, будучи журналистом, расследовал различные случаи целительства и в результате, как он утверждал, почувствовал в себе аналогичный дар. В конце 1980-х – начале 1990-х Чумак с помощью телевидения массово "заряжал" различные неодушевленные предметы и проводил лечение людей. После принятия Минздравом РФ приказа, ограничивающего нетрадиционные методы лечения, деятельность Чумака попала под запрет и на территории России была приостановлена.