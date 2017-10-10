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10.10.201715:23
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    Фотоленты

    Главный мистификатор СССР. Кадры из жизни Аллана Чумака

    (обновлено: )381
    Чумак проводит оздоровительный сеанс
    Чумак проводит оздоровительный сеанс
    Экстрасенс Алан Чумак
    Алан Чумак
    У дома экстрасенса Алана Чумака
    Алан Чумак
    Аллан Владимирович Чумак
    Экстрасенс Алан Чумак и его пациент
    Экстрасенс Алан Чумак
    Экстрасенс Алан Чумак во время психотерапевтического сеанса
    Экстрасенс Алан Чумак во время психотерапевтического сеанса
    фото из открытых источников
    Чумак проводит оздоровительный сеанс
    Экстрасенс Алан Чумак (слева) проводит оздоровительный сеанс с ребенком.
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    Чумак проводит оздоровительный сеанс
    Экстрасенс Алан Чумак проводит оздоровительный сеанс.
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    Экстрасенс Алан Чумак
    Экстрасенс Алан Чумак после проведенного им оздоровительного сеанса.
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    Алан Чумак
    Алан Владимирович Чумак - экстрасенс, во время энергетического сеанса с присутствующими в зале.
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    У дома экстрасенса Алана Чумака
    Люди, собравшиеся у дома экстрасенса Алана Чумака надеются на помощь.
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    Алан Чумак
    Алан Владимирович Чумак - экстрасенс.
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    Аллан Владимирович Чумак
    Аллан Владимирович Чумак - телеведущий, журналист, называющий себя целителем и экстрасенсом, на одном из сеансов, во время которых он "заряжал" с помощью пассов различные субстанции: воду, крема, мази и т. д.
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    Экстрасенс Алан Чумак и его пациент
    К известному экстрасенсу Алану Чумаку (справа) часто обращаются люди с надеждой на исцеление.
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    Экстрасенс Алан Чумак
    Экстрасенс Алан Чумак с письмами пациентов.
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    Экстрасенс Алан Чумак во время психотерапевтического сеанса
    Экстрасенс Алан Чумак во время психотерапевтического сеанса в программе Центрального телевидения "120 минут".
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    фото из открытых источников
    Экстрасенс Алан Чумак во время психотерапевтического сеанса
    Экстрасенс Алан Чумак во время психотерапевтического сеанса в программе Центрального телевидения "120 минут".
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

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    Известный целитель и экстрасенс Аллан Чумак скончался в Москве на 83-м году жизни. Об этом на своей странице в Facebook сообщил журналист Дмитрий Гордон.

    "Несколько часов назад в Москве на 83-м году жизни скончался Аллан Владимирович Чумак — выдающийся целитель, писатель, философ и просто замечательный человек. Мы дружили 27 лет. Мне будет очень его не хватать. Светлая память!" — написал Гордон.

    Аллан Чумак пришел в целительство из журналистики. В 1970–1980-х годах он, будучи журналистом, расследовал различные случаи целительства и в результате, как он утверждал, почувствовал в себе аналогичный дар. В конце 1980-х – начале 1990-х Чумак с помощью телевидения массово "заряжал" различные неодушевленные предметы и проводил лечение людей. После принятия Минздравом РФ приказа, ограничивающего нетрадиционные методы лечения, деятельность Чумака попала под запрет и на территории России была приостановлена.

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