Скончался оперный певец Дмитрий Хворостовский

КИЕВ, 11 окт — РИА Новости Украина. Ушел из жизни российский оперный певец Дмитрий Хворостовский, сообщила в ночь на среду в своем микроблоге в Twitter член Совета Федерации России Елена Мизулина.

"Ушёл Дмитрий Хворостовский… Страшно даже осознание того, что был человек и нет. Большая трагедия", — написала российский сенатор.

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Как сообщалось, Хворостовский около двух лет боролся с онкологическим заболеванием.

Напомним, накануне стало известно о том, что в Москве скончался целитель Аллан Чумак.