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    Культура

    Скончался оперный певец Дмитрий Хворостовский

    (обновлено: )10902
    Всемирно известный оперный певец около двух лет боролся с онкологическим заболеванием. О кончине Дмитрия Хворостовского сообщила российский сенатор Мизулина.
    Оперный певец Дмитрий Хворостовский
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 11 окт — РИА Новости Украина. Ушел из жизни российский оперный певец Дмитрий Хворостовский, сообщила в ночь на среду в своем микроблоге в Twitter член Совета Федерации России Елена Мизулина.

    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Концерт Дмитрия Хворостовского. Архивное фото

    "Ушёл Дмитрий Хворостовский… Страшно даже осознание того, что был человек и нет. Большая трагедия", — написала российский сенатор.

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    Как сообщалось, Хворостовский около двух лет боролся с онкологическим заболеванием

    Напомним, накануне стало известно о том, что в Москве скончался целитель Аллан Чумак

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