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    В США скончался один из богатейших медиамагнатов мира

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    По данным на 2016 год, состояние совладельца издательства Condé Nast, выпускающего журналы New Yorker, Vogue и Vanity Fair, Сэмюэла Ньюхауза-младшего оценивалось в 13 миллиардов долларов.
    Всемирный торговый центр, штаб квартира издательства Condé Nast
    wikipedia

    КИЕВ, 2 окт — РИА Новости Украина. Совладелец издательства Condé Nast, выпускающего журналы New Yorker, Vogue и Vanity Fair, Сэмюэл Ньюхауз-младший скончался в возрасте 89 лет, сообщает издание Vogue со ссылкой на семью умершего.

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    Ньюхауз ушел из жизни после продолжительной болезни.

    Сэмюэл "Си" Ньюхауз владел издательством вместе со своим братом Дональдом. В течение 40 лет вплоть до 2015 года он также занимал должность генерального директора Condé Nast. По данным на 2016 год, его состояние оценивалось в 13 миллиардов долларов.

    Издательство Condé Nast выпускает около 20 журналов различной тематики, в том числе Architectural Digest, Bon Appétit и GQ.

    Основатель знаменитого журнала Playboy Хью Хефнер скончался на 92-м году жизни в ночь на 28 сентября. Он умер по естественным причинам в своем доме The Playboy Mansion.

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