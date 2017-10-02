В США скончался один из богатейших медиамагнатов мира

КИЕВ, 2 окт — РИА Новости Украина. Совладелец издательства Condé Nast, выпускающего журналы New Yorker, Vogue и Vanity Fair, Сэмюэл Ньюхауз-младший скончался в возрасте 89 лет, сообщает издание Vogue со ссылкой на семью умершего.

Ньюхауз ушел из жизни после продолжительной болезни.

Сэмюэл "Си" Ньюхауз владел издательством вместе со своим братом Дональдом. В течение 40 лет вплоть до 2015 года он также занимал должность генерального директора Condé Nast. По данным на 2016 год, его состояние оценивалось в 13 миллиардов долларов.

Издательство Condé Nast выпускает около 20 журналов различной тематики, в том числе Architectural Digest, Bon Appétit и GQ.

Основатель знаменитого журнала Playboy Хью Хефнер скончался на 92-м году жизни в ночь на 28 сентября. Он умер по естественным причинам в своем доме The Playboy Mansion.