Умерла легендарная актриса российского театра

КИЕВ, 30 сен — РИА Новости Украина. В субботу 30 сентября на 80-м году жизни скончалась заслуженная артистка России актриса "Табакерки" Наталия Дмитриевна Журавлева. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе театра.

Наталия Дмитриевна родилась 21 декабря 1937 года в семье Дмитрия Журавлева, одного из лучших и известнейших мастеров художественного чтения прошлого столетия. Журавлева выпускница школы-студии МХАТ, курс мхатовского корифея Виктора Станицына. В 1960-м году молодую актрису приняли в труппу театра имени Ленинского Комсомола, где она познакомилась с выдающимся режиссером Анатолием Эфросом, работу с которым всегда вспоминала с большим трепетом. В 1991 году Журавлева начала преподавать сценическую речь в школе-студии МХАТ и занималась этой работой со студентами до самой смерти.

РИА Новости | Перейти в фотобанк Прогон спектакля театра п/р. О.Табакова "Три сестры". Актеры Наталия Журавлева в роли няньки Анфисы и Евгений Миллер в роли подполковника Алексанра Вершинина

В 1995 году Олег Табаков пригласил Наталию Дмитриевну в труппу своего "подвального" театра, работать в котором, по словам самой Журавлевой, было просто счастьем. За два десятилетия, что Журавлева служила в "Табакерке", она создала ряд образов в произведениях русских и зарубежных классиков.

РИА Новости | Перейти в фотобанк Сбор труппы театра-студии Олега Табакова. Актриса Наталия Журавлева (слева) и студенты О.Табакова

"30 сентября российский театр понес невосполнимую утрату, не стало прекрасного и чуткого педагога, замечательной яркой актрисы. Весь коллектив театра Олега Табакова скорбит вместе с родными и близкими Наталии Дмитриевны", — сказал собеседник агентства.

О месте прощания и дате похорон будет сообщено позже.

В субботу также стало известно о смерти одного из основателей "Клуба веселых и находчивых", поэта и писателя Андрея Меньшикова.