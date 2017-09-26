Умерла звезда сериала, в котором снялась дочь Порошенко

КИЕВ, 26 сен — РИА Новости Украина. В больнице скончалась главная героиня сериала "Возвращение Мухтара" российская актриса Наталья Юнникова.

Актриса скончалась, не приходя в себя, сообщает паблик Mash.

Напомним, 37-летняя Наталья Юнникова упала у себя дома и ударилась головой, после чего у нее произошло кровоизлияние в мозг. Врачи ввели артистку в состояние искусственной комы.

Юнникова снялась во многих российских фильмах и телесериалах. Широкую известность она получила, сыграв лейтенанта Василису Михайлову в сериале "Возвращение Мухтара".

О телесериале вновь заговорили после того, как он был запрещен в Украине в соответствии с законом о российском кино и информпродукте. Выяснилось, что в одном из эпизодов 8-го сезона сериала роль сыграла дочь президента Украины Петра Порошенко Евгения. Сам сериал, начиная со второго сезона (с 2005 года) и до октября 2014-го, снимали в Киеве.

Напомним, ранее Государственное агентство Украины по вопросам кино запретило показ одного российского сериала и двух фильмов на территории страны.