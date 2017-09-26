наверх
26.09.201723:02
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Культура

    Умер известный украинский кинокомпозитор

    (обновлено: )79802
    Вадим Храпачев умер в день своего 70-летнего юбилея. Прощание с кинокомпозитором состоится 28 сентября в 11:00 в Доме кино. Последние годы жизни имел проблемы с легкими, практически не работал.
    Вадим Храпачев. Архивное фото
    telekritika.ua

    КИЕВ, 26 сен — РИА Новости Украина. Украинский кинокомпозитор, заслуженный деятель искусств Украины Вадим Храпачев скончался от тяжелой болезни, сообщили на сайте Национального союза кинематографистов.

    Он умер в воскресенье, 24 сентября, в день своего 70-летнего юбилея.

    Прощание с Вадимом Храпачевым состоится 28 сентября в 11:00 в Доме кино.

    Роберт Редфорд
    VALERY HACHE / AFP
    Звезда Голливуда Роберт Редфорд: кадры из жизни и кино

    Храпачев родился 24 сентября 1947 года в Киеве. В 1972 году окончил факультет музыковедения Киевской государственной консерватории по специальности музыковедения, в 1983 году — Одесскую государственную консерваторию по классу композиции. Преподавал на кафедре истории и теории музыки Киевского педагогического института. Автор камерных и симфонических произведений.

    Начал работать в кино в 1973 году. Первый фильм — телевизионный сериал "Старая крепость". Написал музыку к 49 художественным, 19 мультипликационным и 13 документальным фильмам. Фильмы с его участием являются призёрами многочисленных международных кинофестивалей.

    Является автором статьи "Проблемы звуко-зрительного синтеза".

    За свою карьеру он работал с такими режиссерами как Вячеслав Криштофович, Роман Балаян и Евгений Сивоконь.

    Последние годы жизни имел проблемы с легкими, практически не работал. 

    В частности Храпачев является автором музыки к фильмам "Полеты во сне и наяву", "Два гусара", "Одинокая женщина мечтает познакомиться" и "Одиссея капитана Блада".

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Флаг Украины. Архивное фото
    Реформа образования: необратимые последствия
    Берлин - здание Рейхстага, в котором находится парламент Германии
    Смена политического ландшафта. Итоги выборов в Германии
    Нападение на дом Юрия Березы в Днепропетровской области
    По беспределу. Убийство главы "Киевоблэнерго"
    Курт Волкер на YES
    Миротворцы в Донбассе: быть или не быть?