Умер известный украинский кинокомпозитор

КИЕВ, 26 сен — РИА Новости Украина. Украинский кинокомпозитор, заслуженный деятель искусств Украины Вадим Храпачев скончался от тяжелой болезни, сообщили на сайте Национального союза кинематографистов.

Он умер в воскресенье, 24 сентября, в день своего 70-летнего юбилея.

Прощание с Вадимом Храпачевым состоится 28 сентября в 11:00 в Доме кино.

Храпачев родился 24 сентября 1947 года в Киеве. В 1972 году окончил факультет музыковедения Киевской государственной консерватории по специальности музыковедения, в 1983 году — Одесскую государственную консерваторию по классу композиции. Преподавал на кафедре истории и теории музыки Киевского педагогического института. Автор камерных и симфонических произведений.

Начал работать в кино в 1973 году. Первый фильм — телевизионный сериал "Старая крепость". Написал музыку к 49 художественным, 19 мультипликационным и 13 документальным фильмам. Фильмы с его участием являются призёрами многочисленных международных кинофестивалей.

Является автором статьи "Проблемы звуко-зрительного синтеза".

За свою карьеру он работал с такими режиссерами как Вячеслав Криштофович, Роман Балаян и Евгений Сивоконь.

Последние годы жизни имел проблемы с легкими, практически не работал.

В частности Храпачев является автором музыки к фильмам "Полеты во сне и наяву", "Два гусара", "Одинокая женщина мечтает познакомиться" и "Одиссея капитана Блада".