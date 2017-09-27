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    Общество

    В Харькове от жестоких побоев умер мальчик

    (обновлено: )3901
    "Скорую" вызвала знакомая 26-летней матери, которая зашла в гости и увидела, что малыш находится в очень тяжелом состоянии. Ребенок скончался утром в среду.
    Скорая помощь в Украине. Архивное фото
    Аutoclimat.com.ua

    КИЕВ, 27 сен — РИА Новости Украина. Трехлетний мальчик — житель Новобаварского района Харькова — скончался утром в среду от побоев и физического истощения, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

    Ребенка доставили в больницу накануне вечером, утром он скончался в больнице.

    В ходе обследования медики обнаружили многочисленные следы избиения ребенка, в частности переломы ребер, которые уже начали срастаться, а также другие телесные повреждения.

    Роман Кулак
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    Согласно сообщению, "скорую" вызвала знакомая 26-летней матери, которая зашла  в гости и увидела, что малыш находится в очень тяжелом состоянии. 

    По предварительной информации, семья мальчика характеризуется как неблагополучная. 30-летний отец ребенка — ранее судимый. В семье воспитывается еще шестилетний мальчик, его забрали из семьи и отправили в больницу для обследования.

    Факт смерти ребенка квалифицирован по двум статьям УК Украины — злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком и нанесение тяжких телесных повреждений, повлекших смерть. Отдельным предметом исследования в уголовном производстве будет роль должностных лиц и работников социальной службы в судьбе этой семьи. Максимальная санкция статей, по которым сейчас проводится досудебное расследование, предусматривает 10 лет лишения свободы.

    Напомним, в сентябре в Киеве в комнате отдыха охраны умерла девочка, которая, как выяснилось, тяжело болела. Предварительно установлено, что женщина с ребенком приехали в столицу на консультацию врачей. Переночевать попросились в комнате отдыха охраны, где работает ее знакомый. Здесь же и обнаружили девочку мертвой.

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