В Харькове от жестоких побоев умер мальчик

КИЕВ, 27 сен — РИА Новости Украина. Трехлетний мальчик — житель Новобаварского района Харькова — скончался утром в среду от побоев и физического истощения, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Ребенка доставили в больницу накануне вечером, утром он скончался в больнице.

В ходе обследования медики обнаружили многочисленные следы избиения ребенка, в частности переломы ребер, которые уже начали срастаться, а также другие телесные повреждения.

Согласно сообщению, "скорую" вызвала знакомая 26-летней матери, которая зашла в гости и увидела, что малыш находится в очень тяжелом состоянии.

По предварительной информации, семья мальчика характеризуется как неблагополучная. 30-летний отец ребенка — ранее судимый. В семье воспитывается еще шестилетний мальчик, его забрали из семьи и отправили в больницу для обследования.

Факт смерти ребенка квалифицирован по двум статьям УК Украины — злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком и нанесение тяжких телесных повреждений, повлекших смерть. Отдельным предметом исследования в уголовном производстве будет роль должностных лиц и работников социальной службы в судьбе этой семьи. Максимальная санкция статей, по которым сейчас проводится досудебное расследование, предусматривает 10 лет лишения свободы.

Напомним, в сентябре в Киеве в комнате отдыха охраны умерла девочка, которая, как выяснилось, тяжело болела. Предварительно установлено, что женщина с ребенком приехали в столицу на консультацию врачей. Переночевать попросились в комнате отдыха охраны, где работает ее знакомый. Здесь же и обнаружили девочку мертвой.