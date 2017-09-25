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    В мире

    В Абу-Даби умерла самая тяжелая женщина мира

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    Египтянка Иман Ахмед Абдулатти, которая изначально весила около 500 килограмм, потеряла почти 200 килограмм. Он умерла от кишечной непроходимости и почечной недостаточности.
    Египтянка Иман Ахмед Абдулати, которая считалась самой тяжелой женщиной мира и весила около 500 килограммов, в ходе курса лечения в индийской клинике города Мумбаи похудела до 171 килограмма.
    REUTERS Shailesh Andrade

    КИЕВ, 25 сен — РИА Новости Украина. Бывшая обладательница самого большого веса в мире египтянка Иман Ахмед Абдулатти в понедельник умерла в больнице в столице ОАЭ Абу-Даби после множества операций по снижению веса, говорится в сообщении госпиталя Бурджиль.

    Абдулатти, которая изначально весила около 500 килограмм, потеряла почти 200 килограмм во время лечения в больнице в Мумбаи, но, несмотря на это, ее сестра выразила недоверие к методам лечения, и женщина отправилась для дальнейшего лечения в ОАЭ.

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    Как отмечается в заявлении больницы, руководство госпиталя Бурджиль глубоко опечалено смертью Абдулатти.

    "Иман умерла в понедельник, 25 сентября, от кишечной непроходимости и почечной недостаточности. Она наблюдалась командой из более 20 докторов разной специализации, которые успешно добились улучшения ее самочувствия с момента ее прибытия в ОАЭ. Мы приносим наши искренние соболезнования семье покойной", — говорится в заявлении.

    О трагической истории Абдулатти стало известно в октябре 2016 года. Доктора описывали состояние 36-летней жительницы Александрии как "слоновую болезнь" и "порок желез". Женщина пережила инсульт и была прикована к постели. В конце 2016 года на случай Иман обратил внимание мумбайский врач Муффазал Лакдавала, специализирующийся на бариатрической и лапароскопической хирургии, и вызвался помочь женщине.

    Госпиталь Бурджиль позиционирует себя как лучший госпиталь в ОАЭ, который представляет собой "новый стандарт в заботе о здоровье в Эмиратах".

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    Иман Ахмед Абдулати

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