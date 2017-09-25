В Абу-Даби умерла самая тяжелая женщина мира

КИЕВ, 25 сен — РИА Новости Украина. Бывшая обладательница самого большого веса в мире египтянка Иман Ахмед Абдулатти в понедельник умерла в больнице в столице ОАЭ Абу-Даби после множества операций по снижению веса, говорится в сообщении госпиталя Бурджиль.

Абдулатти, которая изначально весила около 500 килограмм, потеряла почти 200 килограмм во время лечения в больнице в Мумбаи, но, несмотря на это, ее сестра выразила недоверие к методам лечения, и женщина отправилась для дальнейшего лечения в ОАЭ.

Как отмечается в заявлении больницы, руководство госпиталя Бурджиль глубоко опечалено смертью Абдулатти.

"Иман умерла в понедельник, 25 сентября, от кишечной непроходимости и почечной недостаточности. Она наблюдалась командой из более 20 докторов разной специализации, которые успешно добились улучшения ее самочувствия с момента ее прибытия в ОАЭ. Мы приносим наши искренние соболезнования семье покойной", — говорится в заявлении.

О трагической истории Абдулатти стало известно в октябре 2016 года. Доктора описывали состояние 36-летней жительницы Александрии как "слоновую болезнь" и "порок желез". Женщина пережила инсульт и была прикована к постели. В конце 2016 года на случай Иман обратил внимание мумбайский врач Муффазал Лакдавала, специализирующийся на бариатрической и лапароскопической хирургии, и вызвался помочь женщине.

Госпиталь Бурджиль позиционирует себя как лучший госпиталь в ОАЭ, который представляет собой "новый стандарт в заботе о здоровье в Эмиратах".