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    Культура

    Умер американский соул-певец, ставший популярным в 62 года

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    В 2011 году журнал Rolling Stone включил диск в список лучших альбомов года. Брэдли большую часть своей жизни работал разнорабочим, однако все равно занимался музыкой.
    Американский соул-певец Чарльз Брэдли
    @BBC6Music

    КИЕВ, 24 сен — РИА Новости Украина. Американский соул-певец Чарльз Брэдли умер от рака в 68 лет. Он стал популярным, выпустив свой первый альбом No Time For Dreaming в 62 года, передает ВВС.

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    В 2011 году журнал Rolling Stone включил диск в список лучших альбомов года. Брэдли большую часть своей жизни работал разнорабочим, однако все равно занимался музыкой, вдохновленный после выступления певца Джеймса Брауна, которое он увидел, будучи подростком. Кроме того, некоторое время артист был двойником Брауна.

    Ранее сообщалось, что американский актер, певец и комик Джерри Льюис скончался в Лас-Вегасе на 92-м году жизни.

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