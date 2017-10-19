Умерла знаменитая французская актриса

КИЕВ, 19 окт — РИА Новости Украина. Известная французская актриса и певица, обладательница многих почетных наград и премий за вклад в искусство Даниэль Дарьё скончалась во Франции на 101 году жизни, сообщает радиостанция RTL.

По словам президента ассоциации "Друзей культурного наследия Буа-Ле-Руа" Франсуазы Ван Виттенберг, актриса умерла в среду в коммуне Буа-Ле-Руа (департамент Эр) на севере Франции.

Одна из самых популярных актрис 1930—1960 годов XX века Даниэль Дарьё родилась в Бордо, но выросла в Париже. В 14 лет сыграла первую роль в музыкальном фильме "Бал" (1931). Международная известность пришла к Дарьё после фильма "Мейерлинг" 1936 года, в котором она исполнила роль Марии Вечеры в паре с Шарлем Буайе.

Более молодому поколению зрителей Дарьё известна по роли бабушки в сатирической комедии Франсуа Озона "8 женщин" 2001 года. Роль в этой картине принесла актрисе "Серебряного медведя" на Берлинском кинофестивале и премию Европейской киноакадемии в номинации "Лучшая актриса". В общей сложности фильмография Дарьё насчитывает более 140 фильмов.

wikipedia Даниэль Дарьё cовместно с Джеймсом Мэйсоном в роли графини Анны Ставиской в фильме "Пять пальцев" (1951, США)

Даниэль Дарьё также удостоена высоких званий кавалера ордена Почётного легиона и офицера Ордена искусств и литературы. В 1955, 1957 и 1958 году получала звание лучшей актрисы французского кино. В 1985 году получила премию "Сезар" за вклад в кинематограф, в 1997и 2003 годах – национальную театральную премию Франции "Мольер Почетного легиона" за вклад в искусство, а также за роль в театральном спектакле "Оскар и Розовая дама". Наконец, в 2010 году Дарьё получила почетный "Хрустальный глобус" за вклад в искусство.

1 мая 2017 года актриса отпраздновала свой 100-летний юбилей.

wikipedia Даниэль Дарьё

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