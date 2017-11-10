Легендарный голливудский актер уходит из кино

КИЕВ, 10 ноя — РИА Новости Украина.

Известный голливудский актер Джордж Клуни решил прекратить съемки в кино. Об этом он заявил в интервью газете TIMES

Актер хочет не просто взять кинопаузу, а попрощаться с кинематографом.

Отныне Джордж Клуни полностью посвятит себя семье.

"Я исполнял главные роли в кино довольно долго. Но мне уже 56 лет, и у меня больше нет потребности сниматься, чтобы знакомиться с девушками! Да и мне уже не стоит этого делать!" — сказал Клуни.

Напомним, ранее сообщалось, что знаменитый голливудский актер кино и телевидения Джеймс Вудс объявил об окончании своей карьеры.