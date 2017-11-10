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    Культура

    Легендарный голливудский актер уходит из кино

    (обновлено: )532
    Актер хочет не просто взять кинопаузу, а попрощаться с кинематографом. Отныне Джордж Клуни полностью посвятит себя семье.
    Джорж Клуни
    RIA News Екатерина Чеснокова | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 10 ноя — РИА Новости Украина. 

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    Известный голливудский актер Джордж Клуни решил прекратить съемки в кино. Об этом он заявил в интервью газете TIMES.

    Актер хочет не просто взять кинопаузу, а попрощаться с кинематографом.

    Отныне Джордж Клуни полностью посвятит себя семье. 

    "Я исполнял главные роли в кино довольно долго. Но мне уже 56 лет, и у меня больше нет потребности сниматься, чтобы знакомиться с девушками! Да и мне уже не стоит этого делать!" — сказал Клуни. 

    Напомним, ранее сообщалось, что знаменитый голливудский актер кино и телевидения Джеймс Вудс объявил об окончании своей карьеры.

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