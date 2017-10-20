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    Культура

    Активисты в Одессе "вежливо попросили" снять вывеску с кинотеатра "Москва"

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    По словам владельца кинотеатра Артема Вознюка, в заведение "заявились двое в камуфляже и лагидно запропонувалы во избежание больших проблем снять вывеску до 20 октября".
    Кинотеатр Москва в Одессе без вывески
    Думская.net

    КИЕВ, 20 окт — РИА Новости Украина. В Одессе со здания кинотеатра "Москва" (Черемушки), сняли вывеску. Об этом сообщил владелец заведения Артем Вознюк.

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    Вывеску сняли сотрудники кинотеатра, которым, по словам Вознюка, угрожали неизвестные.

    "Заявились двое в камуфляже и лагидно запропонувалы во избежание больших проблем снять вывеску до 20 октября, а то столько всего вокруг горит", — рассказал Вознюк в комментарии "Думской".

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    В то же время в полицию заявлений об угрозах не поступало.

    Позже выяснилось, что "вежливо предложили" снять вывеску активист Юрий Козариз и заместитель командира 8-го отдельного батальона Украинской добровольческой армии "Аратта" Владимир Галаган.

    Думская.net
    Активисты, попросившие снять с кинотеатра "Москва" в Одессе вывеску

    Ранее сообщалось, что в одной из школ Одесской области отменили обязательное изучение русского языка

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