Активисты в Одессе "вежливо попросили" снять вывеску с кинотеатра "Москва"

КИЕВ, 20 окт — РИА Новости Украина. В Одессе со здания кинотеатра "Москва" (Черемушки), сняли вывеску. Об этом сообщил владелец заведения Артем Вознюк.

Вывеску сняли сотрудники кинотеатра, которым, по словам Вознюка, угрожали неизвестные.

"Заявились двое в камуфляже и лагидно запропонувалы во избежание больших проблем снять вывеску до 20 октября, а то столько всего вокруг горит", — рассказал Вознюк в комментарии "Думской".

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В то же время в полицию заявлений об угрозах не поступало.

Позже выяснилось, что "вежливо предложили" снять вывеску активист Юрий Козариз и заместитель командира 8-го отдельного батальона Украинской добровольческой армии "Аратта" Владимир Галаган.

Думская.net Активисты, попросившие снять с кинотеатра "Москва" в Одессе вывеску

Ранее сообщалось, что в одной из школ Одесской области отменили обязательное изучение русского языка.