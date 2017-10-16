"Москитный флот" Украины отрабатывал тактику "волчьей стаи" под Одессой

КИЕВ, 16 окт — РИА Новости Украина. Малые артиллерийские бронекатера типа "Гюрза-М", построенные на заводе "Кузница на Рыбальском" для ВМС Украины, начали выходить в море на испытания.

По информации пресс-центра ВМСУ, два из четырех новых бронекатеров в конце этой недели совершили групповой выход в море вместе с судном управления "Балта" и катерами, принятыми на вооружение в декабре прошлого года, — "Аккерманом" и "Бердянском".

Четверка катеров маневрировали в группе в Одесском заливе. Испытательный выход способствовал обучению экипажей новых единиц под руководством более опытных экипажей "Аккермана" и "Бердянска".

"Волчья стая — означает, что мы можем вшестером наброситься на больший корабль противника", — заявил командир бронекатера Александр Регула.

Думская.net Новые бронекатеры "Гюрза" вышли на ходовые испытания под Одессой

Ранее Минобороны сообщало, что два новых малых бронированных артиллерийских катера, построенных для Военно-морских сил, прибыли в Одессу.