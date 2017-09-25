В Одессу прибывают бронекатера

КИЕВ, 25 сен — РИА Новости Украина. Еще два бронекатера типа "Гюрза-М" проекта 58155 вечером в воскресенье прибыли в Одессу, сообщает "Думская".

Катера с бортовыми номерами U-177 и U-178 появились в Одесском заливе около 18:30 и спустя полчаса были пришвартованы в Практической гавани.

Походом руководил командир Первой бригады надводных кораблей, капитан второго ранга Дмитрий Глухов.

Думская.net Сергей Смоленцев Бронекатер типа "Гюрза-М" в Одессе

Четверка новейших "Гюрз" была изготовлена киевским заводом "Кузница на Рыбальском" и спущена на воду в конце июня. Планируется, что к концу года все они будут приняты в состав Военно-морских сил Украины.

В марте этого года предприятия государственного концерна "Укроборонпром" впервые продемонстрировали украинскую военною технику на международной выставке LIMA-2017 в Малайзии. На экспозиции концерна были представлены более десяти образцов военной техники, среди них — бронированный артиллерийский катер "Гюрза".