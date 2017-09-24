наверх
24.09.201702:53
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Видео

    Эксперт: из Одессы делают зону нестабильности и конфликтов

    Тема:

    Смертельный пожар в детском лагере в Одессе. Штурм мэрии (67)

    (обновлено: )24
    По словам директора консалтинговой компании "Партия власти" Елены Дьяченко, МВД отправило в Одесскую область несколько дополнительных подразделений Нацгвардии.
    РИА Новости Украина

    "Из Одессы искусственным путем делают зону нестабильности и конфликтов, где подогреваются ранее не наблюдавшиеся радикальные настроения. Тревожной новостью стало то, что МВД отправило в область несколько дополнительных подразделений Нацгвардии. Очевидно, что власть взялась за те регионы, в которых ей ничего не светило", — сказала Дьяченко в ходе пресс-конференции РИА Новости Украина.

    Читайте также: Бортник: кто и зачем "качает" Одессу

    Пожар в детском лагере "Виктория" произошел в ночь на субботу, 16 сентября. В лагере находились 150 детей, в том числе 42 ребенка в сгоревшем корпусе. По официальным данным, трое детей погибли. Открыто уголовное производство о нарушении требований пожарной безопасности и служебной халатности. Суд арестовал на два месяца директора детского лагеря, а также воспитательницу, которая была ответственна за пожарную безопасность. Как сообщалось, после трагедии в лагере "Виктория" в Одессе начались массовые акции протеста с требованием отставки мэра города Геннадия Труханова. 

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Пиротехники изъяли 150 взрывоопасных предметов при ликвидации последствий пожара на военном складе вблизи Мариуполя в Донецкой области
    Пожар на складе боеприпасов в Донбассе
    Переговоры Порошенко и Трампа
    Порошенко в США. ГА ООН и встреча с Трампом
    Миротворцы ООН в Донбассе: Якубин о сроках и стоимости миссии. Видео
    Миротворцы в Донбассе: быть или не быть?
    Министерство иностранных дел Украины
    Реформа образования: необратимые последствия