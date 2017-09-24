Эксперт: из Одессы делают зону нестабильности и конфликтов

"Из Одессы искусственным путем делают зону нестабильности и конфликтов, где подогреваются ранее не наблюдавшиеся радикальные настроения. Тревожной новостью стало то, что МВД отправило в область несколько дополнительных подразделений Нацгвардии. Очевидно, что власть взялась за те регионы, в которых ей ничего не светило", — сказала Дьяченко в ходе пресс-конференции РИА Новости Украина.

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Пожар в детском лагере "Виктория" произошел в ночь на субботу, 16 сентября. В лагере находились 150 детей, в том числе 42 ребенка в сгоревшем корпусе. По официальным данным, трое детей погибли. Открыто уголовное производство о нарушении требований пожарной безопасности и служебной халатности. Суд арестовал на два месяца директора детского лагеря, а также воспитательницу, которая была ответственна за пожарную безопасность. Как сообщалось, после трагедии в лагере "Виктория" в Одессе начались массовые акции протеста с требованием отставки мэра города Геннадия Труханова.