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    Общество

    На побережье под Одессой мясной завод складирует трупы животных

    (обновлено: )34314
    На побережье Аджалыкского лимана под Одессой лежит огромное количество туш коров и свиней, которые оставил мясной завод.
    Под Одессой мясной завод складирует трупы животных на побережье
    Сергей Пирожанский, facebook

    КИЕВ, 22 сен — РИА Новости Украина. В селе Александровка под Одессой на побережье Аджалыкского лимана лежит огромное количество туш коров и свиней.

    Об этом пользователь Сергей Пирожанский написал на своей странице в Facebook.

    "Наверное многие замечали в магазинах мясную продукцию предприятия "Гармаш ". Сегодня, проезжая за Александровкой (предприятие находится там) и любуясь пейзажами Аджалыкского лимана, наткнулись на жутковатое зрелище. Неужели нельзя не загаживать всё вокруг себя?", — написал Пирожанский.

    По словам очевидцев, на свалке стоит ужасный смрад, всюду снуют дикие собаки, сообщает 048.ua.

    Напомним, во вторник, 5 сентября, в Харькове возле бронетанкового завода обнаружен скелет женщины.

     

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