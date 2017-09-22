На побережье под Одессой мясной завод складирует трупы животных

КИЕВ, 22 сен — РИА Новости Украина. В селе Александровка под Одессой на побережье Аджалыкского лимана лежит огромное количество туш коров и свиней.

Об этом пользователь Сергей Пирожанский написал на своей странице в Facebook.

"Наверное многие замечали в магазинах мясную продукцию предприятия "Гармаш ". Сегодня, проезжая за Александровкой (предприятие находится там) и любуясь пейзажами Аджалыкского лимана, наткнулись на жутковатое зрелище. Неужели нельзя не загаживать всё вокруг себя?", — написал Пирожанский.

По словам очевидцев, на свалке стоит ужасный смрад, всюду снуют дикие собаки, сообщает 048.ua.

Напомним, во вторник, 5 сентября, в Харькове возле бронетанкового завода обнаружен скелет женщины.