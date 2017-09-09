Украинский флот пополнился двумя артиллерийскими катерами

КИЕВ, 9 сен — РИА Новости Украина. Два новых малых бронированных артиллерийских катера, построенных для Военно-морских сил, прибыли в субботу в Одессу, сообщается на сайте минобороны Украины.

"Сегодня, 9 сентября, в Одессу прибыли два малых бронированных артиллерийских катера, построенные для Военно-морских сил Вооруженных сил Украины на ПАО "Завод "Кузница на Рыбацкой". По информации командира бригады надводных кораблей капитана второго ранга Дмитрия Глухова, плавание прошло согласно графику, выхода из строя узлов и механизмов не произошло, поставленные задачи выполнены", — говорится в сообщении.

По данным минобороны, первый заместитель командующего ВМС ВС Украины контр-адмирал Андрей Тарасов в свою очередь отметил, что этой осенью флот ждет прибытия к месту постоянного базирования еще двух новых катеров.

Сообщается, что в 2016 году в состав ВМС ВС Украины были включены построенные на заводе "Кузница на Рыбацкой" малые бронированные артиллерийские катера "Аккерман" и "Бердянск".

Ранее специальный представитель США по Украине Курт Волкер заявил, что Вашингтон "серьезно рассматривает" вопрос о поставках оружия ВСУ, однако решение по этой теме пока не принято.