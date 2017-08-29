Минобороны Белоруссии об учениях "Запад": ажиотаж непонятен

КИЕВ, 29 авг – РИА Новости Украина. Ажиотаж, поднимаемый рядом иностранных государств в связи с совместными белорусско-российскими военными учениями "Запад-2017", непонятен с учетом наращивания сил НАТО у границ Белоруссии и РФ, заявил во вторник в Минске начальник генерального штаба вооруженных сил – первый заместитель министра обороны Белоруссии Олег Белоконев.

"Непонятен ажиотаж в связи с учениями "Запад-2017", — сказал Белоконев на брифинге, отметив, что подготовка к учениям проходит в непростой военно-политической обстановке в регионе.

Белоконев обратил внимание, что, в частности, у западных границ Союзного государства Белоруссии и России, в странах Балтии и Польше, увеличена численность сил первоочередного задействования НАТО — по его словам, их число выросло с 25 тысяч до 40 тысяч человек. Только число иностранных военных в Польше и Балтии составляет 8 тысяч человек. Также там размещены 72 танка, 250 бронированных машин, 17 вертолетов. Кроме того, продолжил Белоконев, в последнее время выросла интенсивность военных учений стран НАТО вблизи Белоруссии.

Совместные белорусско-российские стратегические учения "Запад-2017" пройдут 14-20 сентября на территории Белоруссии. По данным Минобороны РФ, в учениях примут участие до 12,7 тысячи военнослужащих (из них 5,5 тысячи — российских), также планируется задействовать около 70 самолетов и вертолетов, до 680 единиц боевой техники, в том числе около 250 танков, около 200 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, до 10 кораблей.

Ранее президент Белоруссии неоднократно заявлял, что эти учения будут открыты для иностранного наблюдения. Минобороны ранее сообщало, что на мероприятие приглашены наблюдатели от семи стран: Украины, Польши, Литвы, Латвии, Эстонии, Швеции, Норвегии. В наблюдении будут участвовать представители военно-дипломатического корпуса, аккредитованного при министерстве обороны Белоруссии, а также представители международных организаций, таких как ООН, ОБСЕ, НАТО, ОДКБ, СНГ, МККК.