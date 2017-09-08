За учения в Украине: президент Молдавии потребовал отставки замглавы Минобороны

КИЕВ, 8 сен – РИА Новости Украина. Президент Молдавии Игорь Додон сообщил в пятницу на брифинге, что потребовал отставки замминистра обороны республики Георгия Галбуры из-за отправки военных на учения в Украину, несмотря на запрет главы государства.

"Потребовал отставки вице-министра обороны Георгия Галбуры. А также потребовал расследования ситуации в связи с отправкой военнослужащих для участия в военных учениях на Украине и принятия санкций, в том числе понижения в звании или в полного разжалования тех, кто к этому причастен", — сказал Додон.

Кроме того, как заявил Додон, он подписал приказ о том, что без предварительного согласования президента ни один военнослужащий страны не сможет отправится за границу принимать участие в военных учениях, стажировках и подобных мероприятиях.

В среду правительство Молдавии, несмотря на запрет Додона, утвердило участие молдавских военных в учениях Rapid Trident-2017 в Украине. Однако Додон как главнокомандующий вооруженными силами страны решил отменить постановление правительства. В Кабмине заявили, что военные все равно поедут в Украину. Додон позже заявил, что намерение Кабмина отправить военных на учения, несмотря на его запрет, "похоже на узурпацию власти".