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    В мире

    За учения в Украине: президент Молдавии потребовал отставки замглавы Минобороны

    (обновлено: )468140
    Игорь Додон также потребовал расследования ситуации в связи с отправкой военнослужащих для участия в военных учениях в Украине и принятия санкций, в том числе понижения в звании.
    Президент Молдавии Игорь Додон
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 8 сен – РИА Новости Украина. Президент Молдавии Игорь Додон сообщил в пятницу на брифинге, что потребовал отставки замминистра обороны республики Георгия Галбуры из-за отправки военных на учения в Украину, несмотря на запрет главы государства.

    Сотрудник Государственной пограничной службы Украины
    Госпогранслужба Украины/Facebook
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    "Потребовал отставки вице-министра обороны Георгия Галбуры. А также потребовал расследования ситуации в связи с отправкой военнослужащих для участия в военных учениях на Украине и принятия санкций, в том числе понижения в звании или в полного разжалования тех, кто к этому причастен", — сказал Додон.

    Кроме того, как заявил Додон, он подписал приказ о том, что без предварительного согласования президента ни один военнослужащий страны не сможет отправится за границу принимать участие в военных учениях, стажировках и подобных мероприятиях.

    В среду правительство Молдавии, несмотря на запрет Додона, утвердило участие молдавских военных в учениях Rapid Trident-2017 в Украине. Однако Додон как главнокомандующий вооруженными силами страны решил отменить постановление правительства. В Кабмине заявили, что военные все равно поедут в Украину. Додон позже заявил, что намерение Кабмина отправить военных на учения, несмотря на его запрет, "похоже на узурпацию власти".

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