КИЕВ, 16 окт — РИА Новости Украина. В "Морском торговом порту "Южный" под Одессой грузовое судно Conquistador врезалось в причал, сообщает "Думская", ссылаясь на пресс-службу предприятия. Отмечается, что на судне был замечен флаг Мальты, длинна судна составляет 300 м.

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В порту "Южный" также сообщили, что последствия инцидента незначительны. Согласно источникам издания, авария не связана с разгрузкой второй партии угля из США.

Думская.net Под Одессой грузовое судно под флагом Мальты протаранило причал

Ранее сообщалось, что в морской торговый порт "Южный" прибыло первое судно из США с энергетическим углем для компании "Центрэнерго".