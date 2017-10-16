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    Происшествия

    Под Одессой грузовое судно под флагом Мальты протаранило причал

    (обновлено: )13620
    По информации СМИ, последствия столкновения судна Conquistador с причалом незначительные, авария в порту не связана с разгрузкой второй партии угля из США.
    Под Одессой грузовое судно под флагом Мальты протаранило причал
    Думская.net

    КИЕВ, 16 окт — РИА Новости Украина.  В "Морском торговом порту "Южный" под Одессой грузовое судно Conquistador врезалось в причал, сообщает "Думская", ссылаясь на пресс-службу предприятия. Отмечается, что на судне был замечен флаг Мальты, длинна судна составляет 300 м.

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    В порту "Южный" также сообщили, что последствия инцидента незначительны. Согласно источникам издания, авария не связана с разгрузкой второй партии угля из США.

    Думская.net
    Под Одессой грузовое судно под флагом Мальты протаранило причал

    Ранее сообщалось, что в морской торговый порт "Южный" прибыло первое судно из США с энергетическим углем для компании "Центрэнерго".

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