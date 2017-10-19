Жена Ступки объяснила, почему не хочет говорить по-украински на ТВ

КИЕВ, 19 окт — РИА Новости Украина. Телеведущая Полина Логунова, которая является супругой актера Дмитрия Ступки и невесткой народного артиста Украины Остапа Ступки, высказалась по поводу языковых квот на телевидении.

Логунова переехала в Украину из Белоруссии, где два официальных языка — белорусский и русский.

"Мне говорят: "Так учи украинский". Знаете, почему я отвечаю "нет"? Не потому, что я имею что-то против, не потому, что я лентяй. Все дело в том, что в моей стране два языка являются государственными и один из них я знаю настолько, что могу, как мне кажется, красиво и грамотно говорить в кадре", — пояснила Логунова на своей странице в Instagram.

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Ведущая добавила, что на русском языке она имеет возможность подстроиться под условия проекта. "Порой я могу говорить как "девуля с соседнего двора", когда надо, как "дипломат", а если того требует ситуация, легко могу переключиться на "литературный русский", —утверждает Логунова.

Она уверена, что научиться языку можно, однако речь телеведущего "не должна быть бытовой".

"Научиться говорить на украинском я могу, но я глубоко убеждена, что говорящий по ту сторону экрана должен быть примером, говорить быстрее, чем думать, говорить так, будто петь. Большинство украиноговорящих ведущих выставляют себя в плохом свете, с трудом изъясняясь на родном, украинском, языке, и в кадре это смотрится нелепо", — подчеркнула знаменитость.

instagram polinalogunova Комментарий Полины Логуновой по поводу украинских квот на ТВ

Кроме того, языковые квоты на ТВ ведущая назвала "социальной стратификацией". "Но! Социальная стратификация на тему языка когда-нибудь закончится, и у меня, наконец, появится моя любимая работа", — подытожила она.

Напомним, закон об увеличении до 75% доли государственного языка на телевидении вступил в силу в Украине 13 октября. Как полагают авторы документа, он позволит популяризировать в стране украинский язык.

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Принятый 23 мая Верховной Радой закон устанавливает, что для телерадиоорганизаций общенациональной категории вещания доля передач и/или фильмов на украинском языке должна составлять не менее 75% в течение суток в каждом из промежутков времени с 07.00 до 18.00 и с 18.00 до 22.00. Законом предлагается для региональных телеорганизаций установить обязательную долю на уровне 60%. При этом фильмы и передачи, которые не является собственным продуктом телерадиоорганизации и выполнены не на украинском языке, должны быть с субтитрами на государственном языке.