Мать, задушившая 3-месячную дочь, покончила с собой в СИЗО Одессы

КИЕВ, 19 окт — РИА Новости Украина. 28-летняя одесситка, которая лишила жизни своего 3-х месячного ребенка, задушив его подушкой, покончила с собой в камере СИЗО.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил советник главы ГУ НП в Одесской области Руслан Форостяк.

Спасти подозреваемую медикам не удалось.

Руслан Форостяк, facebook Пост Руслана Форостяка

Напомним, при проведении допроса женщина пояснила, что после рождения ребенка она чувствовала моральное истощение, ей казалось, что она осуществляла плохой уход за дочерью. В день убийства она проснулась с мыслью об убийстве своего ребенка, а уже вечером задушила младенца подушкой.