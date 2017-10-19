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    Происшествия

    Мать, задушившая 3-месячную дочь, покончила с собой в СИЗО Одессы

    (обновлено: )11111
    По информации полиции, первой о совершении суицида сообщила сокармерница женщины, но медикам спасти пострадавшую не удалось.
    Скорая помощь в Украине. Архивное фото
    Аutoclimat.com.ua

    КИЕВ, 19 окт — РИА Новости Украина. 28-летняя одесситка, которая лишила жизни своего 3-х месячного ребенка, задушив его подушкой, покончила с собой в камере СИЗО.

    Об этом на своей странице в Facebook сообщил советник главы ГУ НП в Одесской области Руслан Форостяк.

    Спасти подозреваемую медикам не удалось. 

    Руслан Форостяк, facebook
    Пост Руслана Форостяка

    Напомним, при проведении допроса женщина пояснила, что после рождения ребенка она чувствовала моральное истощение, ей казалось, что она осуществляла плохой уход за дочерью. В день убийства она проснулась с мыслью об убийстве своего ребенка, а уже вечером задушила младенца подушкой.

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