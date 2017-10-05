В Харькове совершил самоубийство студент из Луганска (18+)

КИЕВ, 5 окт — РИА Новости Украина. В Харькове в переулке Отакара Яроша обнаружено тело человека.

"Личность погибшего установлена. Им оказался 21-летний парень. По предварительным данным, он покончил жизнь самоубийством. Обстоятельства устанавливаются", — сообщает полиция области.

По информации издания newsroom.kh.ua, самоубийство в общежитии Харьковского университета городского хозяйства совершил 21-летний студент из Луганска.

hk.npu.gov.ua На месте суицида в Харькове

В соцсетях написал, что парень свел счеты с жизнью из-за того, что декан не поставил летнюю практику. Но одна из сокурсниц погибшего в комментарии NewsRoom опровергла эту версию. По словам девушки, летняя практика у студента была закрыта и особых проблем в учебе не было.

Ранее сообщалось, что восемнадцатилетний студент покончил жизнь самоубийством, выбросившись из окна девятого этажа помещения учебного корпуса одного из местных университетов в Одессе.