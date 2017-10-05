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    В Харькове совершил самоубийство студент из Луганска (18+)

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    Скорая помощь в Украине. Архивное фото
    Аutoclimat.com.ua

    КИЕВ, 5 окт — РИА Новости Украина. В Харькове в переулке Отакара Яроша обнаружено тело человека.

    "Личность погибшего установлена. Им оказался 21-летний парень. По предварительным данным, он покончил жизнь самоубийством. Обстоятельства устанавливаются", — сообщает полиция области.

    По информации издания newsroom.kh.ua, самоубийство в общежитии Харьковского университета городского хозяйства совершил 21-летний студент из Луганска. 

    hk.npu.gov.ua
    На месте суицида в Харькове

    В соцсетях написал, что парень свел счеты с жизнью из-за того, что декан не поставил летнюю практику. Но одна из сокурсниц погибшего в комментарии NewsRoom опровергла эту версию. По словам девушки, летняя практика у студента была закрыта и особых проблем в учебе не было.

    Ранее сообщалось, что восемнадцатилетний студент покончил жизнь самоубийством, выбросившись из окна девятого этажа помещения учебного корпуса одного из местных университетов в Одессе.

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