В центре Николаева парень совершил самоубийство

КИЕВ, 2 окт — РИА Новости Украина. Молодой человек скончался спустя несколько дней после попытки суицида, пишет 0512.

Происшествие произошло на улице Адмиральской, возле Вечного огня, 27 сентября. Парень возрастом до 25 лет был найден окровавленным на асфальте.

​Прохожие вызвали "скорую" и полицию. Молодой человек был доставлен в больницу.

Медики несколько дней боролись за жизнь парня, но травма оказалась несовместима с жизнью.

В четверг около 12.00 на Соборной площади в центре Белгорода было обнаружено тело мужчины. По данным следствия, на площадь приехала машина, оттуда вышел водитель вытащил из багажника автомобиля тело, а потом пытался покончить с собой. Как выяснилось, погибший — житель города Белгород 1983 года рождения. За рулем автомобиля находился житель Белгородского района 1952 года рождения, он выжил, был доставлен в больницу. Врачи боролись за его жизнь.