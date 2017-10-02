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    Происшествия

    В центре Николаева парень совершил самоубийство

    (обновлено: )12920
    Как сообщается, ​прохожие вызвали "скорую" и полицию, когда обнаружили молодого человека, лежащего в крови на асфальте. Молодой человек был доставлен в больницу.
    В центре Николаева мужчина выстрелил себе в голову
    0512.com.ua

    КИЕВ, 2 окт — РИА Новости Украина. Молодой человек скончался спустя несколько дней после попытки суицида, пишет 0512.

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    Происшествие произошло на улице Адмиральской, возле Вечного огня, 27 сентября. Парень возрастом до 25 лет был найден окровавленным на асфальте.

    ​Прохожие вызвали "скорую" и полицию. Молодой человек был доставлен в больницу.

    Медики несколько дней боролись за жизнь парня, но травма оказалась несовместима с жизнью.

    В четверг около 12.00 на Соборной площади в центре Белгорода было обнаружено тело мужчины. По данным следствия, на площадь приехала машина, оттуда вышел водитель вытащил из багажника автомобиля тело, а потом пытался покончить с собой. Как выяснилось, погибший — житель города Белгород 1983 года рождения. За рулем автомобиля находился житель Белгородского района 1952 года рождения, он выжил, был доставлен в больницу. Врачи боролись за его жизнь.

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