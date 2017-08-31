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    Конфликт в парикмахерской. В Одессе полицейский выстрелил в иностранца

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    Криминал шагает по стране: убийство сотрудницы СИЗО (657)

    (обновлено: )12101
    В одном из парикмахерских салонов в Одессе в четверг произошел конфликт между полицейским и гражданином одной из восточных постсоветских стран. Смотрите кадры с места инцидента.
    Канал полиции Одесской области в Youtube

    Предварительно установлено, что оба мужчины стояли в очереди к парикмахеру. Иностранец ненадолго покинул помещение салона, а когда вернулся, то его очередь прошла. Он начал оскорблять сотрудницу парикмахерской, используя в ее адрес нецензурную лексику. За женщину вступился работник полиции, который также находился в помещении заведения.

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    По данным полиции, разозлившись на замечания полицейского, злоумышленник стал дергать его за одежду. Правоохранитель достал жетон и показал удостоверение, однако это еще больше разозлило правонарушителя и он начал наносить полицейскому удары в область головы и шеи. Во время потасовки оба мужчины оказались на улице. Защищаясь от ударов злоумышленника, работник полиции достал травматический пистолет и произвел несколько выстрелов в сторону правонарушителя.

    Иностранца с травмами госпитализировали. 

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