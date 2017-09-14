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    Россия

    В центре Белгорода мужчина выбросил из авто тело человека и пытался застрелиться

    (обновлено: )12901
    Как сообщается, мужчина приехал на центральную площадь, вытащил из багажника тело мужчины, а после этого попытался совершить самоубийство.
    На месте инцидента в Белгороде
    fonar.tv

    КИЕВ, 14 сен — РИА Новости Украина. Следствие подтверждает информацию об одном погибшем и одном пострадавшем в результате инцидента на центральной площади Белгорода, сообщил РИА Новости представитель регионального СУСК РФ.

    "Есть лицо, которому оказывается медицинская помощь", — сказал собеседник агентства, добавив, что мужчина пытался покончить с собой.

    По данным следствия, он приехал на площадь, вытащил из багажника тело мужчины, а после этого попытался совершить самоубийство.

    Ранее сообщалось, что в четверг около 12.00 на Соборной площади в центре Белгорода было обнаружено тело мужчины. По данным местных СМИ и соцсетей, мужчина на машине приехал на площадь, выбросил из багажника автомобиля тело, а потом пытался покончить с собой. Правоохранители подтверждали информацию только о погибшем.

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