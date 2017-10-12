В Одессе молодая мать задушила младенца подушкой

КИЕВ, 12 окт — РИА Новости Украина. В Одессе 28-летняя женщина лишила жизни своего 3-х месячного ребенка, задушив его подушкой, сообщает полиция Одесской области.

"На спецлинию 102 обратился 31-летний мужчина и сообщил, что его жена совершила убийство их дочери. На место происшествия немедленно прибыли правоохранители. Полицейские сразу установили все обстоятельства преступления. В одной из комнат квартиры, в которой живут супруги, сотрудники полиции обнаружили тело убитого ребенка. Так же в квартире находилась и мать младенца, которую сразу задержали и доставили в Шевченковское отделение полиции Приморского отдела полиции в г. Одессе", — сообщает полиция.

При проведении допроса женщина пояснила, что после рождения ребенка она чувствовала моральное истощение, ей казалось, что она осуществляла плохой уход за дочерью. В день убийства она проснулась с мыслью об убийстве своего ребенка, а уже вечером задушила младенца подушкой.

Так же правоохранители установили, что накануне женщина хотела свести счеты с жизнью, приняв большое количество снотворного, однако покончить жизнь самоубийством ей не удалось — таблетки не подействовали.

По данному факту следователями начато досудебное расследование по ч. 2 ст. 115 (убийство) Уголовного кодекса Украины. Женщину задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Ранее сообщалось, что полицейские в Запорожской области задержали ранее судимого мужчину, который в состоянии алкогольного опьянения убил трехлетнюю девочку табуретом.