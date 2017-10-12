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    В Одессе молодая мать задушила младенца подушкой

    (обновлено: )9002
    В полиции сообщили, что женщина после рождения ребенка чувствовала моральное истощение, ей казалось, что она осуществляла плохой уход за дочерью.
    Скорая помощь в Украине. Архивное фото
    Аutoclimat.com.ua

    КИЕВ, 12 окт — РИА Новости Украина. В Одессе 28-летняя женщина лишила жизни своего 3-х месячного ребенка, задушив его подушкой, сообщает полиция Одесской области.

    "На спецлинию 102 обратился 31-летний мужчина и сообщил, что его жена совершила убийство их дочери. На место происшествия немедленно прибыли правоохранители. Полицейские сразу установили все обстоятельства преступления. В одной из комнат квартиры, в которой живут супруги, сотрудники полиции обнаружили тело убитого ребенка. Так же в квартире находилась и мать младенца, которую сразу задержали и доставили в Шевченковское отделение полиции Приморского отдела полиции в г. Одессе", — сообщает полиция.

    При проведении допроса женщина пояснила, что после рождения ребенка она чувствовала моральное истощение, ей казалось, что она осуществляла плохой уход за дочерью. В день убийства она проснулась с мыслью об убийстве своего ребенка, а уже вечером задушила младенца подушкой.

    Так же правоохранители установили, что накануне женщина хотела свести счеты с жизнью, приняв большое количество снотворного, однако покончить жизнь самоубийством ей не удалось — таблетки не подействовали.

    По данному факту следователями начато досудебное расследование по ч. 2 ст. 115 (убийство) Уголовного кодекса Украины. Женщину задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

    Ранее сообщалось, что полицейские в Запорожской области задержали ранее судимого мужчину, который в состоянии алкогольного опьянения убил трехлетнюю девочку табуретом.

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