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    Ребенок устроил стрельбу в США, ранив двух трехлетних детей

    (обновлено: )23
    Предварительное расследование показало, что у находящегося в доме малыша в руках оказался пистолет, который начал стрелять. Пострадавшим исполнилось по три года.
    Полиция США
    REUTERS Carlo Allegr

    КИЕВ, 29 сен — РИА Новости Украина. Ребенок ясельного возраста, случайно нашедший огнестрельное оружие, устроил стрельбу и тяжело ранил двух малышей в пригороде американского Детройта, сообщает местная полиция.

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    В Техасе произошла стрельба: восемь погибших

    Инцидент произошел в городе Дирборн. Обоим пострадавшим исполнилось по три года.

    "Предварительное расследование показало, что у находящегося в доме малыша в руках оказался пистолет, который начал стрелять. Раненые находятся в тяжелом, но стабильном состоянии", — говорится в заявлении правоохранителей.

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    В помещении, где произошла стрельба, находились еще несколько малолетних детей, которые были допрошены полицейскими, прошедшими специальную подготовку. Также допросили женщину, которая приглядывала за малышами. Обвинений в связи с инцидентом пока никому не предъявлено.

    Ранее сообщалось, что в американском штате Вашингтон в школе произошла стрельба, в результате которой пострадали 6 человек. 

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