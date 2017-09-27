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    В Бельгии сумасшедшая зажарила своего ребенка на гриле

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    В полицию обратились соседи подозреваемой после того, как они услышали душераздирающий детский крик, а затем увидели дым, выходящий из-под двери гаража.
    В Бельгии сумасшедшая зажарила своего ребенка на гриле
    @MailOnline

    КИЕВ, 27 сен — РИА Новости Украина. В Бельгии задержали 27-летнюю женщину, которую подозревают в убийстве своей 2-летней дочери. Обугленные останки ребенка были найдены в аппарате для приготовления гриля, сообщает Daily Mail.

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    В полицию обратились соседи подозреваемой после того, как они услышали душераздирающий детский крик, а затем увидели дым, выходящий из-под двери гаража.

    Прибывшие на место полицейские обнаружили женщину африканского происхождения возле электрогриля, на котором лежало обугленное детское тело.

    "Мы должны были сгореть вместе, чтобы попасть в рай", — сказала подозреваемая.

    Позже выяснилось, что подозреваемая в момент совершения убийства страдала от депрессии. В полиции отмечают, что она может быть психически нездорова.

    Ранее сообщалось, что в Краснодаре полицейские задержали семью каннибалов, которые в течение 20 лет убивали и ели людей.  Правоохранители доказали семь эпизодов жестоких убийств. Супруги могут быть причастны к гибели 30 человек. Муж и жена похищали людей, убивали их, а после этого по частям съедали. А также делали заготовки.

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