В Бельгии сумасшедшая зажарила своего ребенка на гриле

КИЕВ, 27 сен — РИА Новости Украина. В Бельгии задержали 27-летнюю женщину, которую подозревают в убийстве своей 2-летней дочери. Обугленные останки ребенка были найдены в аппарате для приготовления гриля, сообщает Daily Mail.

В полицию обратились соседи подозреваемой после того, как они услышали душераздирающий детский крик, а затем увидели дым, выходящий из-под двери гаража.

Прибывшие на место полицейские обнаружили женщину африканского происхождения возле электрогриля, на котором лежало обугленное детское тело.

"Мы должны были сгореть вместе, чтобы попасть в рай", — сказала подозреваемая.

Позже выяснилось, что подозреваемая в момент совершения убийства страдала от депрессии. В полиции отмечают, что она может быть психически нездорова.

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