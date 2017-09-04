СБУ подтвердила, что Меньшову запрещен въезд в страну

КИЕВ, 4 сен — РИА Новости Украина. Служба безопасности Украины сообщила, что еще в марте 2016 года запретила на 5 лет въезд в страну известному российскому режиссеру Владимиру Меньшову, однако дела в связи с передачей им денег в Донбасс не заводила.

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"В марте 2016 года Службой безопасности Украины было принято решение о запрете на въезд в Украину указанному вами гражданину РФ сроком на пять лет", — говорится в ответе СБУ на запрос издания "Апостроф". Копия ответа СБУ обнародована в понедельник на сайте издания.

Также в ведомстве сообщили, что не заводили дело против Меньшова в связи с передачей им денег в Донбасс в апреле 2017 года.

Ранее сообщалось, что в Одессе отменили концерт российского рэп-исполнителя Басты после угроз сорвать выступление.