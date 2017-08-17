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    Культура

    Российской поэтессе запретили въезд в Украину

    Тема:

    Свой-чужой. Культурная война в Украине (383)

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    По словам пресс-секретаря Госпранслужбы Олега Слободяна, в ходе дополнительного изучения оснований пересечения государственной границы поэтесса Ирина Астахова подтвердила въезд в Крым через временно закрыты пункты пропуска.
    Поэтесса Ирина Астахова
    ah_astakhova

    КИЕВ, 17 авг — РИА Новости Украина. Государственная пограничная служба Украины запретила въезд в страну российской поэтессе Ирине Астаховой из-за посещения ею Крыма без согласования с Киевом, сообщил в четверг пресс-секретарь ведомства Олег Слободян.

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    Ранее сообщалось, что Астахова выступила в Одессе, несмотря на угрозы со стороны радикалов, связанные с посещением Крыма.

    "Вчера список невъездных российских артистов пополнил еще один человек. Это гражданка РФ, поэтесса Ирина Астахова. Ее пограничники обнаружили в аэропорту Одессы, при оформлении пассажиров, следовавших в Минск. В ходе дополнительного изучения оснований пересечения государственной границы данный человек подтвердил въезд в Крым через временно закрыты пункты пропуска", — написал Слободян на своей странице в Fаcebook в четверг. По его словам, ей запрещен въезд в страну сроком на три года.

    Ранее данные об Астаховой были внесены в базу данных скандально известного украинского сайта "Миротворец" за посещение Крыма.

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