Российской поэтессе запретили въезд в Украину

КИЕВ, 17 авг — РИА Новости Украина. Государственная пограничная служба Украины запретила въезд в страну российской поэтессе Ирине Астаховой из-за посещения ею Крыма без согласования с Киевом, сообщил в четверг пресс-секретарь ведомства Олег Слободян.

Ранее сообщалось, что Астахова выступила в Одессе, несмотря на угрозы со стороны радикалов, связанные с посещением Крыма.

"Вчера список невъездных российских артистов пополнил еще один человек. Это гражданка РФ, поэтесса Ирина Астахова. Ее пограничники обнаружили в аэропорту Одессы, при оформлении пассажиров, следовавших в Минск. В ходе дополнительного изучения оснований пересечения государственной границы данный человек подтвердил въезд в Крым через временно закрыты пункты пропуска", — написал Слободян на своей странице в Fаcebook в четверг. По его словам, ей запрещен въезд в страну сроком на три года.

Ранее данные об Астаховой были внесены в базу данных скандально известного украинского сайта "Миротворец" за посещение Крыма.