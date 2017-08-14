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    Культура

    Несмотря на угрозы, в Одессе прошел творческий вечер российской поэтессы

    Тема:

    Свой-чужой. Культурная война в Украине (380)

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    Владельцы клуба проигнорировали заявления экс-лидера одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко, который утверждал, что Ирине Астаховой не место в Украине, поскольку в июне 2015 года она побывала в Крыму, заехав с территории Ростовской области.
    Российская поэтесса Ирина Астахова в Одессе
    ah_astakhova

    КИЕВ, 14 авг — РИА Новости Украина. Творческий вечер российской поэтессы Ирины Астаховой (Ах Астаховой) прошел в Одессе на берегу моря в восстановленном после пожара клубе "Пляжник".

    Владельцы заведения проигнорировали заявления экс-лидера одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко, который утверждал, что Астаховой не место в Украине, поскольку в июне 2015 года она побывала в Крыму, заехав с территории Ростовской области.

     

    В "Пляжнике" и возле него ситуация была спокойная, сообщает издание "Думская".

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    Напомним, в Одессе уже отменяли выступление Светланы Лободы из-за массовых акций протеста и столкновений.

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