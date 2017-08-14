Несмотря на угрозы, в Одессе прошел творческий вечер российской поэтессы

КИЕВ, 14 авг — РИА Новости Украина. Творческий вечер российской поэтессы Ирины Астаховой (Ах Астаховой) прошел в Одессе на берегу моря в восстановленном после пожара клубе "Пляжник".

Владельцы заведения проигнорировали заявления экс-лидера одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко, который утверждал, что Астаховой не место в Украине, поскольку в июне 2015 года она побывала в Крыму, заехав с территории Ростовской области.

В "Пляжнике" и возле него ситуация была спокойная, сообщает издание "Думская".

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Напомним, в Одессе уже отменяли выступление Светланы Лободы из-за массовых акций протеста и столкновений.