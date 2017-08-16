Дети политиков тогда и сейчас - жизнь в розовых тонах

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

Приготовившихся экономить на еде сограждан в начале недели ошарашила любопытная новость. Старший сын генерального прокурора Александр Луценко сделал своим родителям подарок почти на 120 тысяч гривен. Об этом свидетельствуют данные Единого государственного реестра деклараций.

Смотрите также: Дорогие депутаты. Как украинские политики отдохнули этим летом

Без объяснений

Так, 12 августа генпрокурор Юрий Луценко и его жена, народный депутат БПП Ирина Луценко, внесли в госреестр данные об изменениях в имущественном состоянии. Каждый из них задекларировал "подарок в неденежной форме стоимостью 119 350 гривен" от Александра Луценко. Сам генеральный прокурор информацию о подарке не прокомментировал, да и вряд ли собирается делать это в ближайшее время. Не царское это дело — давать объяснения народу, с которым давно находишься в параллельных реальностях.

public.nazk.gov.ua Декларация Юрия Луценко

Хотя, Юрий Витальевич — далеко не первый из представителей власти европейской демократии, чьи отпрыски "засветились" в неприятных историях. РИА Новости Украина собрало самые громкие скандалы с детьми политиков после Революции достоинства.

На широкую ногу

Позорил своего отца, главу МВД Арсена Авакова, еще один "сын полка" Александр Аваков. Несмотря на то что сразу после начала АТО на Донбассе чадо министра сразу отправилось в "горячие точки", его пребывание там, по сути, ограничивалось фотографиями в соцсетях. Гораздо большую славу Авакову-младшему принесли дела посерьезнее. Например, "тема" с рюкзаками для "атошников", на которых смышленый сынок "нагрел" неплохие барыши. Хотя, похождения Саши Авакова в подпольном харьковском казино гораздо больше возмутили патриотичную публику. На появившемся в сети видео сын министра делает ставки прямо из сумки, до отказа набитой деньгам, и за вечер легко проигрывает сто тысяч гривен.

Сам высокопоставленный отец жизнь сына, как правило, не комментирует. Хотя, если Аваков порой не реагирует на те или иные резонансные преступления, то оправдываться за проступки "младшего" точно не будет.

Истина в вине

Не привык отказывать себе в удовольствиях сын до сих пор действующей главы Национального банка Валерии Гонтаревой. Его фото в бассейне, переполненном красным вином в свое время стало настоящей информационной бомбой. Немного позже, когда выяснилось, что бассейн был не персональным, а общественным, и находится не зарубежом, а на Западе Украине, страсти немного поутихли. Но на и без того низких рейтингам Гонтаревой, история с вином все равно сказалась.

Вертеп или "зрада"?

Один из немногих, кто старается следить за жизнью наследников — президент Петр Порошенко. Хотя получается это далеко не всегда. Если служба старшего Алексея в рядах воинов АТО добавила главе государства нужных очков, то остальные дети пока не радуют отца. Младшие, которые учатся в дорогих заграничных колледжах, с завидной регулярностью "дразнят" простых украинцев своей жизнью на широкую ногу. Хотя, по сравнению с тем, что отчебучил в мае 15-летний Миша Порошенко, модные "луки" его сестер выглядят детской шалостью. На фото с досуга в престижном британском колледже Concord College сын президента Украины позировал в "стильной футболке Russia". Главе государства, который на каждом шагу только и говорит, что об "агрессорах" из РФ оставалось только оправдываться.

tabloid.pravda.com.ua Михаил Порошенко (первый справа) в футболе с надписью "Russia"

"Я раньше не видел эту фотографию, она из приватного Инстаграма. Она касается ночи на Хэллоуин, и это был вертеп на природе. Кто-то нарядился чертом, кто-то надел футболку с Россией", — заявил Порошенко, которому пришлось осудить поступок сына.

Ах, эта свадьба!

"Пир во время чумы" себе позволяли и в семье Юлии Тимошенко. Так, очередная шикарная свадьба дочери лидера "Батькивщины" Евгении наверняка стала костью в горле для тех, кто едва сводит концы с концами. Полностью перекрытый для простых смертных спорткомплекс "Олимпийский", огромное количество VIP-гостей, выступления звезд украинского и западного шоу-бизнеса — праздничное действо во всех подробностях смаковалось в СМИ. Хотя, каких-то оправданий от старшей Тимошенко, которая с телеэкранов заботиться о бедных украинцев, избиратель так и не дождался.

Фото КП в Украине Свадьба Евгении Тимошенко

Послушные дети

Остальные политики "новой волны", как правило, стараются держать своих отпрысков в узде. Старшая дочь Арсения Яценюка Кристина "засветилась" разве что в фотосессии в купальнике и с пирсингом в Инстаграм. Младшее чадо экс-премьера Софийка еще не доросла до таких выходок и пока что попробовала себя на кастинге шоу "Голос страны. Дети".

За границей, в международной школе в немецком Гамбурге, вместе с потомками звезд учатся дети мэра Виталия Кличко. Хотя с Украиной они вряд ли связывают свою жизнь — имея гражданство Соединенных Штатов, о судьбе своей исторической родины можно не задумываться.