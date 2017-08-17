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    Культура

    СБУ готовит официальный запрет на въезд в Украину российскому рэперу Басте

    Тема:

    Свой-чужой. Культурная война в Украине (382)

    (обновлено: )1910
    В официальном ответе СБУ на информационный запрос СМИ отмечается, что уже начато документальное оформление решения о запрете на въезд в Украину российскому исполнителю Василию Вакуленко.
    Певец Баста
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 17 авг — РИА Новости Украина. Служба безопасности Украины (СБУ) запретит въезд в страну российскому рэперу Басте (Василий Вакуленко), говорится в ответе спецслужбы на информационный запрос интернет-издания "Апостроф".

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    Как отмечается, уже начато документальное оформление указанного решения. В СБУ отметили, "что это требует определенного времени".

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    Баста в августе 2015 года выступал в оккупированном Крыму.

    Напомним, 18 июня 2017 года российский рэпер планировал выступить в Одессе, но мероприятие отменили. При этом тогда СБУ сообщала, что не запрещала въезд исполнителю в Украину. 

    Апостроф
    Комментарий СБУ по поводу российского рэпера Басты

    Ранее сообщалось что в России началось судебно рассмотрение четырех судебных исков рэпера Децла к рэперу Баста

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