СБУ готовит официальный запрет на въезд в Украину российскому рэперу Басте

КИЕВ, 17 авг — РИА Новости Украина. Служба безопасности Украины (СБУ) запретит въезд в страну российскому рэперу Басте (Василий Вакуленко), говорится в ответе спецслужбы на информационный запрос интернет-издания "Апостроф".

Как отмечается, уже начато документальное оформление указанного решения. В СБУ отметили, "что это требует определенного времени".

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Баста в августе 2015 года выступал в оккупированном Крыму.

Напомним, 18 июня 2017 года российский рэпер планировал выступить в Одессе, но мероприятие отменили. При этом тогда СБУ сообщала, что не запрещала въезд исполнителю в Украину.

Апостроф Комментарий СБУ по поводу российского рэпера Басты

Ранее сообщалось что в России началось судебно рассмотрение четырех судебных исков рэпера Децла к рэперу Баста.