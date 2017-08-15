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    Культура

    В России начинается рассмотрение судебных исков Децла против Басты

    (обновлено: )31
    Конфликт исполнителей начался с того, что Кирилл Толмацкий (Децл) в своем микроблоге в Twitter пожаловался на громкую музыку в клубе Василия Вакуленко, на что тот грубо ему ответил в Twitter.
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    Кирилл Толмацкий (Децл)
    Википедия
    Певец Баста
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 15 авг — РИА Новости Украина, Иван Капустин. Первое слушание по существу по четырем искам рэп-исполнителя Кирилла Толмацкого, известного под псевдонимом Децл, к другому российскому рэперу Василию Вакуленко (Баста/Ноггано) по делу об оскорблениях в соцсетях пройдет во вторник в Октябрьском районном суде Ростова-на-Дону.

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    В конце июня Толмацкий подал в Октябрьский районный суд Ростова-на-Дону четыре иска к Вакуленко на четыре миллиона рублей ($66900). По словам адвоката Романа Лалаяна, каждое оскорбление в соцсетях истец оценил в один миллион рублей. Во время стадии беседы сторон, на которой вместо рэперов присутствовали их представители, адвокат заявил, что Толмацкий не отказывается от своих требований и будет настаивать на удовлетворении всех исков.

    "Слушание по существу по искам Толмацкого к Вакуленко начнется в 14.15 (по Киеву) 15 августа", – пояснил РИА Новости представитель суда.

    Во время судебного следствия будет рассматриваться вопрос об объединении четырех исков. Вышеупомянутый суд в декабре 2016 года уже взыскал 50 тысяч рублей с Вакуленко в пользу Толмацкого в ходе рассмотрения иска о защите чести и достоинства. Изначально истец требовал признать факт оскорбления, взыскать с Вакуленко один миллион рублей и удалить порочащую, по его мнению, запись из социальных сетей.

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    Конфликт исполнителей начался с того, что Толмацкий в своем микроблоге в Twitter пожаловался на громкую музыку в клубе Вакуленко, на что тот грубо ему ответил в Twitter. Именно это и стало поводом для первого иска.

    Напомним, в июне в Одессе отменили выступление российского рэпера Басты. 

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