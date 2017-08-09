СБУ готовит запрет на въезд в Украину российскому рэперу - СМИ

КИЕВ, 9 авг — РИА Новости Украина. Служба безопасности Украины рассматривает вопрос вынесения решения о запрете въезда в Украину российскому рэперу Василию Вакуленко (более известный под псевдонимом Баста), который посещал с концертами полуостров Крым.

Об этом говорится в ответе главы СБУ Василия Грицака на обращение депутата Антона Геращенко, которое было отправлено по просьбе "Апострофа".

"Службой безопасности Украины внимательно обработано Ваше депутатское обращение. Сообщаем, что, согласно требованиям действующего законодательства, Службой безопасности Украины неоднократно информировалась Государственная пограничная служба Украины (№5 /1/1 — 6640 от 21.04.2017, №5 /1/1 — 7449 от 05.04.2017) о возможном нарушении гражданином Российской Федерации В. Вакуленко правил пересечения государственной границы Украины, правил въезда на временно оккупированную территорию Украины, и выезда с нее, содержащее отдельные признаки правонарушений, предусмотренных статьями 204-1 и 204-2 кодекса Украины об административных правонарушениях", — говорится в документе.

Апостроф Ответ главы СБУ о запрете въезда в Украину Басте

"Учитывая, что визиты В.Вакуленко в Украину создают предпосылки к дестабилизации общественной ситуации в государстве, Службой безопасности Украины рассматривается вопрос вынесения в отношении указанного лица постановления о запрете въезда в Украину на основании ст.13 Закона Украины" О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства", — добавил глава СБУ.

Ранее сообщалось, что в Одессе отменили концерт российского рэп-исполнителя Басты после угроз сорвать выступление.