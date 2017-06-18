Выступление российского рэпера Басты в Одессе отменили

КИЕВ, 18 июн — РИА Новости Украина. Концерт российского рэп-исполнителя Басты в Одессе, который должен был пройти в воскресенье, отменили после угроз сорвать выступление. Об этом сообщает клуб Ibiza.

"Концерт Басты не состоится. Возврат заранее купленных билетов осуществляется в местах их приобретения. Приносим свои извинения за предоставленные неудобства", — говорится в сообщении клубе на странице в соцсети Facebook

Ранее сообщалось, что российский рэпер Василий Вакуленко, выступающий под сценическим псевдонимом Баста, спел 17 июня сольный концерт в Киеве, после того как в 2015-м году он гастролировал по Крыму.