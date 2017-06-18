наверх
18.06.201723:00
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Культура

    Выступление российского рэпера Басты в Одессе отменили

    Тема:

    Свой-чужой. Культурная война в Украине (319)

    (обновлено: )5
    Согласно информации, возврат купленных билетов на не состоявшийся концерт российского рэп-исполнителя Басты осуществляется в местах их приобретения.
    Певец Баста. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 18 июн — РИА Новости Украина. Концерт российского рэп-исполнителя Басты в Одессе, который должен был пройти в воскресенье, отменили после угроз сорвать выступление. Об этом сообщает клуб Ibiza.

    "Концерт Басты не состоится. Возврат заранее купленных билетов осуществляется в местах их приобретения. Приносим свои извинения за предоставленные неудобства", — говорится в сообщении клубе на странице в соцсети Facebook

    Ранее сообщалось, что российский рэпер Василий Вакуленко, выступающий под сценическим псевдонимом Баста, спел 17 июня сольный концерт в Киеве, после того как в 2015-м году он гастролировал по Крыму.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    ЛГБТ-марш в Киеве
    "Марш равенства" ЛГБТ-сообщества в Киеве
    Донецкая фильтровальная станция. Архивное фото
    Киев - Донбасс. Конец АТО?
    Пункт пропуска в первые часы после вступления в силу безвиза Украины с ЕС
    Европа открывает для украинцев свои границы
    Политический аналитик Дмитрий Корнейчук
    Встреча года: Порошенко едет к Трампу