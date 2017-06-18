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    На концерте "Океана Эльзы" стадион вспыхнул огнями в память о Кузьме

    (обновлено: )16
    В субботу, 17 июня, на стадионе "Львов Арена" группа "Океан Эльзы" во главе со Святославом Вакарчуком сыграла последний концерт мирового тура. Во время концерта Святослав Вакарчук спел песню лидера группы "Скрябин" Андрея Кузьменко.
    Канал "Океан Эльзы" в Youtube

    Стадион вспыхнул тысячами огней, все подпевали Вакарчуку композицию Кузьмы "Мовчати".

    Андрей Кузьменко погиб 2 февраля 2015 года в ДТП в Днепропетровской области. Внедорожник лидера группы "Скрябин" столкнулся с молоковозом и выехал на встречную полосу на повороте трассы в Криворожском районе. После гибели "Кузьмы" в разных городах состоялись траурные акции, музыканты записали несколько треков в память о коллеге.

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    Кузьму похоронили во Львове 4 февраля.

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