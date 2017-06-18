На концерте "Океана Эльзы" стадион вспыхнул огнями в память о Кузьме

Стадион вспыхнул тысячами огней, все подпевали Вакарчуку композицию Кузьмы "Мовчати".

Андрей Кузьменко погиб 2 февраля 2015 года в ДТП в Днепропетровской области. Внедорожник лидера группы "Скрябин" столкнулся с молоковозом и выехал на встречную полосу на повороте трассы в Криворожском районе. После гибели "Кузьмы" в разных городах состоялись траурные акции, музыканты записали несколько треков в память о коллеге.

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Кузьму похоронили во Львове 4 февраля.