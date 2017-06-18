Российский рэпер выступил в Киеве после гастролей в Крыму - СМИ

КИЕВ, 18 июн — РИА Новости Украина. Российский рэпер Василий Вакуленко, выступающий под сценическим псевдонимом Баста, спел 17 июня сольный концерт в Киеве. Об этом сообщает "Апостроф".

Как отмечает издание, в 2015-м году рэпер Баста гастролировал по Крыму.

В сети публикуют фото и видео его выступления.

В Службе безопасности Украины заявили, что решение о запрете на въезд в Украину рэперу Басте не принималось.

Ранее сообщалось, что в Германии все больше разгорается скандал из-за возможной поездки и выступления в Крыму звезд электронной сцены группы Scooter.