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    Культура

    Российский рэпер выступил в Киеве после гастролей в Крыму - СМИ

    Тема:

    Свой-чужой. Культурная война в Украине (318)

    (обновлено: )15721
    Согласно информации, в 2015-м году рэпер Баста гастролировал по Крыму. В сети публикуют фото и видео его выступления. В СБУ заявили, что решение о запрете на въезд в Украину рэперу Басте не принималось.
    Певец Баста
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 18 июн — РИА Новости Украина. Российский рэпер Василий Вакуленко, выступающий под сценическим псевдонимом Баста, спел 17 июня сольный концерт в Киеве. Об этом сообщает "Апостроф".

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    Как отмечает издание, в 2015-м году рэпер Баста гастролировал по Крыму.

    В сети публикуют фото и видео его выступления.

    В Службе безопасности Украины заявили, что решение о запрете на въезд в Украину рэперу Басте не принималось.

    Ранее сообщалось, что в Германии все больше разгорается скандал из-за возможной поездки и выступления в Крыму звезд электронной сцены группы Scooter.

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