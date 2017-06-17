Скандал с поездкой Scooter в Крым стал топ-новостью в ФРГ

КИЕВ, 17 июн — РИА Новости Украина. В Германии все больше разгорается скандал из-за возможной поездки и выступления в Крыму звезд электронной сцены группы Scooter.

Как сообщил чрезвычайный и полномочный посол Украины в Германии Андрей Мельник в своем Twitter, "скандал в СМИ вокруг визита Scooter в Крым набирает новые обороты: теперь это топ-новость и на телевидении".

Также ранее о данной ситуации в комментарии изданию Bild высказалась и депутат Европарламента Ребекка Хармс.

"Их, очевидно, не беспокоит, что Крым был незаконно оккупирован русскими военными и что своим приездом они становятся на сторону Путина, отбеливая его агрессивную политику", – отметила она.

Депутат посоветовала музыкантам связаться с победительницей Евровидения-2016 Джамалой, "чтобы они поняли, как позорно и безответственно ведут себя музыкант и танцоры, которые позволяют Путину себя инструментализировать".

В то же время вокалист группы Эйч Пи Бакстер заявил, что они не едут в Крым делать политику, а едут к своим фанам.

"Мы не знали, что мы попадаем в некий политический конфликт с этим выступлением. Наша музыка является аполитичной, мы хотим оставаться вне политики. Мы ездим в Украину и Россию с 1995 года, у нас там много фанов, которые ждут нас", – подчеркнул менеджер Scooter Йенс Теле.

Известно, что музыканты собирались лететь в Крым из Москвы, поэтому они нарушат закон Украины о пересечении границы, поскольку иностранцы могут въезжать на остров лишь через контролируемые Украиной пункты пропуска.