наверх
17.06.201709:08
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Культура

    Скандал с поездкой Scooter в Крым стал топ-новостью в ФРГ

    (обновлено: )34460
    Вокалист группы Эйч Пи Бакстер заявил, что они не едут в Крым делать политику, а едут к своим фанам. А, по словам менеджера группы, они не знали, что попадают "в некий политический конфликт с этим выступлением".
    Солист немецкой группы Scooter Эйч Пи Бакстер
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 17 июн — РИА Новости Украина. В Германии все больше разгорается скандал из-за возможной поездки и выступления в Крыму звезд электронной сцены группы Scooter.

    Артист Юрий Куклачев
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Чингачгук, Куклачев, "Иванушки" и прочие лица "чистилища" "Миротворца"

    Как сообщил чрезвычайный и полномочный посол Украины в Германии Андрей Мельник в своем Twitter, "скандал в СМИ вокруг визита Scooter в Крым набирает новые обороты: теперь это топ-новость и на телевидении".

    Также ранее о данной ситуации в комментарии изданию Bild высказалась и депутат Европарламента Ребекка Хармс.

    "Их, очевидно, не беспокоит, что Крым был незаконно оккупирован русскими военными и что своим приездом они становятся на сторону Путина, отбеливая его агрессивную политику", – отметила она.

    Депутат посоветовала музыкантам связаться с победительницей Евровидения-2016 Джамалой, "чтобы они поняли, как позорно и безответственно ведут себя музыкант и танцоры, которые позволяют Путину себя инструментализировать".

    В то же время вокалист группы Эйч Пи Бакстер заявил, что они не едут в Крым делать политику, а едут к своим фанам.

    "Мы не знали, что мы попадаем в некий политический конфликт с этим выступлением. Наша музыка является аполитичной, мы хотим оставаться вне политики. Мы ездим в Украину и Россию с 1995 года, у нас там много фанов, которые ждут нас", – подчеркнул менеджер Scooter Йенс Теле.

    Известно, что музыканты собирались лететь в Крым из Москвы, поэтому они нарушат закон Украины о пересечении границы, поскольку иностранцы могут въезжать на остров лишь через контролируемые Украиной пункты пропуска.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Дети в Донбассе
    Киев - Донбасс. Конец АТО?
    Переселенка из Донецка везла своего сына в Польшу в чемодане
    Европа открывает для украинцев свои границы
    Политический аналитик Дмитрий Корнейчук
    Встреча года: Порошенко едет к Трампу
    Зорян Кись
    Киев в преддверии гей-парада