Запрет на въезд в Украину испанским журналистам: от СБУ потребовали разъяснений

КИЕВ, 29 авг — РИА Новости Украина. Министерство информационной политики направило обращение в силовые органы, включая СБУ, с просьбой предоставить детальное разъяснение относительно запрета въезда в Украину двум испанским журналистам Антонио Памплиегу и Мануэля Анхеля Састре. Об этом сообщается на сайте министерства.

"Служба безопасности Украины запретила въезд на территорию государства двум испанским журналистам Антонио Памплиегу и Мануэля Анхеля Састре. Министерство информационной политики Украины обеспокоено ситуацией, сложившейся вокруг представителей СМИ", — отметили в ведомстве, добавив, что приоритетом работы МИП является свобода слова и защита прав журналистов.

Напомним, Служба безопасности Украины выдворила из страны двух испанских журналистов Антонио Памплиега и Мануэля Анхель Састре из-за "антиукраинской деятельности".