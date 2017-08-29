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    Политика

    Запрет на въезд в Украину испанским журналистам: от СБУ потребовали разъяснений

    (обновлено: )29322
    Как отмечается, Министерство информационной политики Украины обеспокоено ситуацией, сложившейся вокруг представителей СМИ. В ведомстве также добавили, что приоритетом работы министерства является свобода слова и защита прав журналистов.
    Служба безопасности Украины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 29 авг — РИА Новости Украина. Министерство информационной политики направило обращение в силовые органы, включая СБУ, с просьбой предоставить детальное разъяснение относительно запрета въезда в Украину двум испанским журналистам Антонио Памплиегу и Мануэля Анхеля Састре. Об этом сообщается на сайте министерства.

    "Служба безопасности Украины запретила въезд на территорию государства двум испанским журналистам Антонио Памплиегу и Мануэля Анхеля Састре. Министерство информационной политики Украины обеспокоено ситуацией, сложившейся вокруг представителей СМИ", — отметили в ведомстве, добавив, что приоритетом работы МИП является свобода слова и защита прав журналистов.

    Напомним, Служба безопасности Украины выдворила из страны двух испанских журналистов Антонио Памплиега и Мануэля Анхель Састре из-за "антиукраинской деятельности".

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