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    Погранслужба: система въезда в Украину для россиян будет сложнее

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    Украина вводит биометрику для иностранцев (8)

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    По словам пресс-секретаря Госпогранслужбы Украины Олега Слободяна, для граждан РФ решением СНБО, которым утверждается система биометрического контроля, утверждается двухступенчатый уровень контроля.
    Система биометрического контроля, с помощью которой пограничники осуществляют проверку паспортных документов
    Украинское фото

    КИЕВ, 1 сен — РИА Новости Украина. Граждане РФ с 2018 года должны будут проходить более сложную по сравнению с другими иностранцами процедуру идентификации для въезда на территорию Украины, заявил пресс-секретарь Госпогранслужбы Украины Олег Слободян.

    Украинский и российский паспорта
    УНИАН
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    Президент Петр Порошенко в пятницу подписал указ о введении с 2018 года биометрического контроля для иностранцев на границе. Он поручил также усовершенствовать законодательство о порядке регистрации иностранцев, разработать механизм предварительного информирования иностранцами о въезде на Украину и обновить перечень государств миграционного риска, внеся в него Россию. По данным Госпогранслужбы, биометрический контроль будет предполагать сбор отпечатков пальцев у иностранцев, наличие биометрического паспорта для въезда не является обязательным.

    "Для граждан РФ этим решением СНБО, которым утверждается система биометрического контроля, утверждается двухступенчатый уровень контроля. В частности, они, кроме того, что как иностранцы будут подавать биометрические данные, будут должны заблаговременно сообщить, что они планируют ехать в Украину и подать минимальный объем информации о себе", — сказал Слободян в пятницу в эфире телеканала "112.Украина".

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