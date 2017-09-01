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    Погранслужба: биометрический паспорт для въезда в Украину пока не нужен

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    Украина вводит биометрику для иностранцев (8)

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    Как сообщил пресс-секретарь Госпогранслужбы, иностранец, который въезжает на территорию Украины, должен сдать отпечатки пальцев: "В первую очередь это безопасность страны, а во-вторых, - это и его безопасность".
    Сотрудник Государственной пограничной службы Украины
    Госпогранслужба Украины/Facebook

    КИЕВ, 1 сен — РИА Новости Украина. Биометрический контроль на границе с Украиной будет предполагать сбор отпечатков пальцев у въезжающих иностранцев, наличие биометрического паспорта для въезда не является обязательным.

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    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    Об этом сообщил пресс-секретарь Госпогранслужбы Украины Олег Слободян.

    "Речь не идет о наличии биометрического паспорта или его отсутствии. Речь идет о том, что иностранец, который въезжает на территорию Украины, должен сдать отпечатки пальцев. В первую очередь это безопасность страны, а во-вторых, — это и его безопасность. Если, не дай Бог, происходят какие-то неприятные неожиданности на территории Украины. Поэтому речь идет только о том, что иностранцы будут сдавать свои биометрические данные, которые мы будем в дальнейшем использовать, и для этого им не обязательно иметь биометрический паспорт", — сказал Слободян в пятницу в эфире телеканала "112. Украина".

    Напомним, президент Украины Петр Порошенко в пятницу ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о биометрическом контроле для иностранцев на границе с 2018 года.

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